La alcaldesa Marina Vitela aseguró haber confirmado que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) sí atrajo una investigación en contra de ex funcionarios de la pasada Administración Municipal de Gómez Palacio y que son personas físicas y morales las que tienen congeladas sus cuentas bancarias.

Recientemente El Universal informó que derivado de una denuncia por desvío de recursos la UIF habría bloqueado las cuentas de 5 personas físicas, entre ellas, la de la expresidenta, Leticia Herrera Ale, así como las del extesorero municipal, Óscar García, por acciones presuntamente realizadas en el lapso de 2016 a 2019 donde, según informó el medio nacional, a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina que después se mandaba a cuentas personales, por lo que la UIF habría por bloqueado además las cuentas de tres empresas vinculadas por triangulación de dichos recursos.

La exalcaldesa publicó este lunes en sus redes sociales que dicha información era falsa. Este martes se suspendió una rueda de prensa donde Herrera Ale ampliaría su posición.

Este martes la alcaldesa Marina Vitela dijo que ante el bombardeo de información que surgió a raíz de la publicación en el diario El Universal se comunicó directamente con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quién le confirmó esta situación.

"Hay que enfatizar que la UIF atrajo la investigación y ellos en la parte que van es en el congelamiento de cuentas, las denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía Anticorrupción que presentan ellos son aparte de las que nosotros presentamos en el Estado de Durango pero es muy importante mencionar que un presidente o presidenta municipal que acaba de entrar y que encuentre inconsistencias se tienen que manifestar porque por omisión nosotros terminaríamos convirtiéndolos en parte de esta investigación y quedaríamos como responsables... Te conviertes en cómplice sobre todo porque son cantidades muy importantes, creo que es muy lamentable que los recursos no se utilicen para lo que se ve deben utilizar", declaró la presidenta municipal.

La alcaldesa Marina Vitela dijo que por parte de su Administración se han presentado ante las autoridades correspondientes observaciones por más de 500 millones de pesos y esto ha sido derivado del proceso de entrega-recepción, lo que representa alrededor del 30% del presupuesto anual.

"Pero ayer que empezó a circular esa información en algunos medios de comunicación tuve comunicación con el Dr. Santiago Nieto sólo para tener datos precisos y me dicen que se actuará apegado a la legalidad y que efectivamente el proceso va en congelamiento de cuentas de algunas personas físicas y morales por denuncia ante la Fiscalía de la República y denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para deslindar responsabilidades y ahí yo creo que es importante mencionar que nosotros como municipio no somos instancia para ello, el proceso se hizo en la entrega- recepción, realizamos un procedimiento jurídico que además es nuestra responsabilidad y que no podemos ser omisos", dijo la presidenta Marina Vitela.

La alcaldesa dijo que la investigación tiene que ver con acciones que calificó como burdas.

"Hay una investigación en proceso que tiene que ver con recursos que de manera burda se depositaron en efectivo y que atiende a esta cifra que mencionamos...", dijo la alcaldesa.

Mencionó que en el caso de una de las empresas habría recibido alrededor de 140 millones de pesos.

"Es una empresa que en primer lugar recibió alrededor de 140 millones de pesos que se depositaron en efectivo y que es una de las agraviantes que están investigando, sin embargo como lo dije, nosotros no somos la instancia, nosotros lo que hicimos fue poner la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado como nos corresponde por ley y ante la PGR también en el estado y sobre todo ante el órgano auditor del estado de Durango, que es el Congreso", dijo Vitela.