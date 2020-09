¿Kourtney Kardashian y Scott Disick planean tener un cuarto hijo?

Kourtney Kardashian ha generado incógnita sobre su posible embarazo de un cuarto bebé junto a Scott Disick.

Y es que así se sugiere en el nuevo avance de la temporada 19 del reality Keeping Up With the Kardashians luego de que Kim Kardashian abordara el tema tras mencionarle a su hermana mayor “Scott dice, ‘vamos por el bebé número cuatro’”, lo que generó una reacción de duda por parte de Kourtney y de expectativa al no negar rápidamente esa posibilidad.

“Kourt” y Disick comparten tres hijos juntos: Mason (10), Penelope (8) y Reign (5), no obstante, pese a que la expareja ha mantenido una relación de amistad tras su separación como novios, ambos se encuentran libres para agrandar la familia si así lo deseasen, pues recientemente el empresario terminó su relación con Sofía Richie.

La respuesta sobre esa posibilidad se dará a conocer con el estreno de la próxima temporada de KUWTK el 17 de septiembre.