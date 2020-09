Gael Sandoval afirma que jugadores de Santos están 'a muerte' con Almada

Convencidos de que mejorar la contundencia frente a la portería rival, es la llave que les abrirá la puerta hacia mejores resultados, los Guerreros del Santos Laguna preparan el duelo ante los Diablos del Toluca.

El volante de los Guerreros, Walter Gael Sandoval, atendió este martes a los representantes de los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa, vía remota, en la que aceptó que al interior del equipo: “el sentir no es el mejor, obviamente. Nos preocupa estar en los últimos puestos, nadie en este equipo quiere eso. Desafortunadamente no se han dado los resultados, quedan partidos, torneo, eso es lo positivo, aunque no hay rivales malos, sí hay algunos que se ven a modo para conseguir puntos, por lo pronto nos enfocamos en este domingo para tratar de traernos el resultado”.

Para el canterano santista que vivió etapas con Chivas y Juárez FC, las ausencias que han imposibilitado mantener una alineación titular constante, son también factores para la mala posición de los Guerreros en la tabla general, aunque afirma que se están esforzando por salir de esa situación: “el equipo viene trabajando, está comprometido, es importante entender esa continuidad que se debe dar al equipo, a los jugadores, para mantener una buena competencia interna. En lo personal me siento bien, veo un equipo que trabaja, que le echa ganas, si los resultados no llegan, afecta, porque tenemos llegadas, incluso antes que las del rival, pero no concretamos. La línea de trabajo se debe mantener y tratar de ganar”, dijo.

El jaliciense fue categórico al señalar que los jugadores respaldan a Guillermo Almada hasta el final, respondiendo a las críticas y las peticiones de algunos aficionados que lo responsabilizan del mal paso del equipo Albiverde: “sin duda estamos a muerte con el técnico. Lo que pase afuera no nos corresponde como jugadores, pero sí estamos a muerte con el técnico”, cumlinó.