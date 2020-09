Requiere Coahuila 100 mdp para levantar infraestructura educativa

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que si el Gobierno de México no modifica su postura respecto al Presupuesto Federal 2021, el próximo año será complejo pues se tendrán que discutir y analizar diversos rubros que vienen subproyectados en el Paquete Económico así como faltas graves que generarán consecuencias a la economía de la entidad.

Mencionó que durante la reunión del Subcomité Técnico de Salud de La Laguna celebrada ayer, se abordó que para retomar el ciclo escolar 2020-2021 con clases presenciales, se requieren más de 100 millones de pesos para levantar la infraestructura educativa de Coahuila de los cuales, 30 millones de pesos se tendrían que invertir en las escuelas públicas de la Comarca Lagunera.

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, Riquelme Solís agregó que también se tendrían que considerar los gastos que requieren el estado y los 38 municipios para poder reactivar la economía así como las actividades deportivas, culturales y turísticas.

El gobernador comentó que el Presupuesto para Coahuila será reajustado de forma responsable pues él tendrá que responderle a los rubros de salud y educación y complementar el apoyo para la reactivación económica.

“Un estado no puede con todo eso, sin embargo, pues haremos lo necesario, con responsabilidad, pues para volver a salir adelante con los municipios que se verán afectados en un recorte y yo sí les respondo a los municipios, sería ilógico decir: ‘bueno si me quita la federación pues también no le doy a los municipios que cada quién haga lo suyo, yo no estoy haciendo eso, estoy tratando de empatar recursos con los alcaldes para que el año entrante el golpe sea menor”, afirmó.

En materia de salud, indicó que en el presupuesto del próximo año debería venir un recurso extraordinario además de agregar que continúa pendiente el compromiso por parte de la Federación para lograr la basificación de las y los trabajadores pues la intención es que con todo lo que se ha vivido en esta pandemia por el COVID-19, el personal de salud tenga mejores condiciones salariales, un trato justo y digno.