El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, lamentó que el presidente López Obrador siga enfocando sus acciones de gobierno en temas que generan división entre la población, se refirió a la solicitud que el ejecutivo federal firmó hoy martes para que el Senado llame a una consulta para determinar un juicio a los expresidentes.

Zermeño Infante señaló que, especialmente en este tiempo de fiestas patrias, se debe de procurar desde la autoridad un ambiente de unidad entre los mexicanos, así como de respeto en las funciones de cada parte de gobierno, esto en el sentido de que las acciones del ejecutivo no tengan influencia en el legislativo y el judicial.

"El esquema de división de los mexicanos, ¿Estos son los buenos, todos los demás eran malos, antes había corrupción, ya se acabó?, Pues se los dejo de tarea, digo la verdad es que yo no meto las manos, no trato de defender a nadie, la justicia no se hace por consultas, la justicia se aplica, si alguien cometió algún ilícito, algún delito, que se le enjuicie por las autoridades competentes... Desde la tribuna mañanera del presidente de la República ya se enjuició, ya se dijo que son delincuentes los expresidentes".

Se expresó en contra de que el presidente López Obrador se encuentre actuando como una especial de parte acusadora, especialmente en un contexto de pandemia y crisis mundial que está afectando a México de diversas formas.

"Si el ejecutivo se siente no solamente el presidente de los mexicanos, sino también el juez de los mexicanos y el juez de la historia pues ojalá y podamos ir viendo que estas cosas no ayudan a un país que requiere construirse en base a trabajo y esfuerzo de todos los mexicanos", dijo Zermeño.