Pide Guaidó a Europa 'fijar los mínimos' para las elecciones en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este martes a la Unión Europea (UE) "fijar los mínimos" para garantizar que las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre de este año en Venezuela cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría.

Guaidó participó hoy de forma telemática en un acto organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, donde criticó duramente la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de celebrar elecciones presidenciales para comenzar la "transición" en el país.

"El gran rol de Europa en este momento es fijar en este proceso cuáles son esos mínimos para las elecciones, no hablamos de democracia si no hay un mínimo para convertir este proceso en un paso para la solución y no para que la dictadura lo use", dijo Guaidó.

"No estamos hablando de elecciones democráticas, eso lo vamos a tener cuando recuperemos la democracia en Venezuela, estamos absolutamente conscientes los venezolanos, pero sí hay un mínimo para convertir este proceso en un proceso de solución y para no permitir que lo utilice la dictadura para justificar el desastre económico", afirmó.

Durante la conversación, Guaidó, a quien más de medio centenar de países reconocen como presidente interino de Venezuela, demandó a su vez a la comunidad internacional "mantener firmeza y determinación", así como no "flexibilizar en ningún momento" el criterio "de cara a la solución" del conflicto venezolano.

"Lo que pasa en Venezuela tiene que servir de reflexión sobre qué herramientas tenemos en la región (...) tenemos que hacerle entender al régimen que las democracias se pueden defender, hay herramientas de presión en un momento en el que estamos avanzando en todos los sectores para un solución", añadió.

Maduro ha convocado comicios legislativos para el próximo 6 de diciembre a los que el grueso de la oposición encabezada por Juan Guaidó ha anunciado que no se presentará, mientras que otro sector de la oposición, liderado por Henrique Capriles, ha expresado su intención de aprovechar la oportunidad electoral.