Critican a Marjorie de Sousa por su nueva canción

La actriz Marjorie de Sousa no cesa en su empeño en destacar en el mundo de la música y tras dar a conocer su tema Morenito de mi amor, ahora lanzó el remix en versión "dance" del mismo, pero no contaba que le lloverían infinidad de críticas diciéndole que "no canta y que lo suyo, lo suyo… es la pura maldad".

La venezolana presumió la portada de su sencillo en redes sociales, en ella se le ve con un pequeño atuendo en color plata metálico y en el fondo, una pantalla en color azul, haciendo mención al remix. En la imagen, ella derrocha toda la actitud y aunque en los comentarios que acompañan a la fotografía había varias expresiones positivas, de inmediato vinieron las críticas hacia su canción, así como a sus aspiraciones vocales. Ver esta publicación en Instagram ¡Les tengo una sorpresa! #MorenitoDeMiAmor Dance Remix ¡Disponible en todas las plataformas digitales! https://bit.ly/35A2D54 @alepalomera1 @mediaconceptspr @soyjuansolo @gabrielcmusica @_roxanapuente @enricobompani @julianhairstudio @elcamerinosaloon @beredelarosamakeup @danielalonsofoto @florcamposdesigner #DJJoyMárquez Una publicación compartida por Marjorie De Sousa (@marjodsousa) el 13 de Sep de 2020 a las 10:00 PDT "¡No cantes plis/por favor!", "Ni pa' cantar sirves m'ija . Lo tuyo es [email protected] maldad", "Canta 'x', horrible", "¿Cómo sería versión reguetón?.. me cansé bailando, ¡Buenísimo!", "Güera estás con todooooo", fueron algunas de las voces a favor y en contra de la aspirante a cantante, que fue criticada hace tiempo por la vocalista Olga Tañón.