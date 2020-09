Pide alcalde de Torreón festejar con responsabilidad

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, llamó a la ciudadanía a tener "responsabilidad" durante la víspera del 16 de septiembre, tiempo en el que se realizan tradicionalmente las fiestas patrias en todo el país, pues señaló que actualmente se vive una pandemia y los festejos deben procurar en todo momento ser con orden y apego a las recomendaciones oficiales.

El alcalde indicó que en toda la ciudad serán desplegadas acciones de prevención de incidentes, así como de vigilancia sanitaria; no obstante, reconoció que dichas medidas no serán suficientes si la ciudadanía no colabora y opta en su lugar por llevar a cabo festejos con aglomeraciones, sin medidas de prevención de contagio del COVID-19 y con desorden.

"Hago un llamado y aprovecho con ustedes (medios de comunicación), un llamado a la gente a que nos sigamos cuidando, a que no convoque a fiestas que congreguen a muchas personas, que lo hagamos con responsabilidad, mucha gente se va a reunir con sus amigos, con su familia, etcétera, pues hacerlo con responsabilidad, es imposible estar detrás de cada quien".

Zermeño Infante además advirtió que podrían proceder directamente a clausuras en las quintas, salones y otros lugares de eventos en los que detecten aglomeración de personas y otras omisiones sanitarias, por lo que pidió a quienes administran esos lugares a evitarse inconvenientes y respetar las determinaciones que ha dado el Subcomité Técnico de Salud en la Laguna.

"Si haces fiestas en salones o en lugares por su puesto que sí, se pueden clausurar los negocios, claro", señaló.

Hoy martes la ceremonia del Grito de Independencia será en la explanada de los Niños Héroes en la Plaza de la Tortuga; el acceso estará permitido solamente a las autoridades, invitados especiales y la prensa acreditada, esto para evitar contagios del COVID-19.