Buscan evitar uso de pirotecnia en Madero

En el municipio de Francisco I. Madero se implementará un operativo para evitar el uso de pirotecnia y la concentración masiva de personas, por el festejo del Grito de Independencia de México.

El director de Protección Civil Amador Carrillo Bernal, dijo que aún y que en el Ayuntamiento se cancelaron los festejos, es difícil evitar que las personas no lleven a cabo festejos en sus domicilios, pero se vigilará que no se registre concentración de muchas personas, además de que no se utilicen productos hechos a base de pólvora y con ello se suscite un accidente.

"Por indicaciones del alcalde Jonathan Avalos, vamos a montar un operativo por las detonaciones de algunos juegos pirotécnicos y mantener la seguridad en la cabecera municipal".

Detalló que además de Protección Civil, en los recorridos participará también elementos de Guardia Nacional y Seguridad Pública y repitió que dicho preventivo, pues lo que se busca es evitar que se registre algún accidente.

"Es difícil que en estas fechas no haya reuniones, ya es una tradición para las familias el festejo del 15 de septiembre, por lo que únicamente se vigilará que no haya aglomeraciones. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, muy delicada, por lo que el grito será virtual y la seguridad es lo primero".

Sobre a los operativos que se realizan cada fin de semana para detectar eventos masivos el director de Protección Civil, mencionó que han disminuido y lo cual atribuyó, justamente a los recorridos permanentes que se hacen.

Asimismo en los bares, restaurantes y demás lugares de esparcimiento como salones de fiestas y quintas, dijo que se han respetado las medidas sanitarias establecidas en el decreto estatal.

Como se recordará hace unos días el alcalde Jonathan Ávalos declaró que la ceremonia del grito de independencia se realizará de manera privada con los integrantes del Cabildo y un reducido grupo de invitados. Días después se confirmó que será en la Unidad deportiva Mover a México.