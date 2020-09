Venta de artículos tricolor ha caído hasta 70 %: comerciante

Roberto Martínez tiene 55 años y ha sido vendedor desde que tenía 10, pero nunca había tenido un año tan malo como el 2020, donde la venta ha caído hasta un 70 por ciento. Dijo que las ventas de la mercancía tricolor para los festejos del Día de la Independencia suele agotarse desde días antes y debe resurtir, pero en esta ocasión se le ha quedado la mayor parte.

"El año pasado se vendía muy bien, muchas escuelas pedían, pero ahorita no; los disfraces, moños, nada se está moviendo porque no hay clases, nadie pregunta, han venido uno que otro que compran banderitas pero hasta ahí, las fiestas pues no hay, entonces está muy bajo todo", comentó.

Roberto relató que tiene 30 años en el punto de Cuatro Caminos, en Torreón. Admitió que él no fabrica los productos, sino que los compra en la Ciudad de México, de donde se distribuye a todo el país. Del negocio vive su familia, su esposa y cinco hijos, algunos ya con edad suficiente para acompañarlo y ayudarle con las ventas.

El vendedor dijo que, si las ventas no repuntan, es probable que se lleve la mercancía a su casa y la guarde para el próximo año, con la confianza de que el año 2021 sea mejor.

"Como está la situación, menos se va a vender, la venta ha bajado mucho, hasta un 70 por ciento o más; en años anteriores se vendía todo, ahorita nada", dijo, "desde que empezó esta enfermedad todo ha bajado".

Roberto consideró que, tras la pandemia de COVID-19, los mexicanos deberían festejar con muchas ganas las fiestas patrias, pero lamenta que es más común la celebración por los partidos de futbol, del Santos Laguna, que de la Independencia del país.

"Cuando gana el Santos, ahí están todos con las banderas, pero ahorita es cuando deberíamos festejar el mes patrio", dijo.