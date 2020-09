Niega Leticia Herrera bloqueo de cuentas por la UIF

Luego de que un diario de la Ciudad de México publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de la expresidenta municipal de Gómez Palacio y exsenadora priista Juana Leticia Herrera, por desvío de recursos, esta lo negó a través de sus redes sociales.

"Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información, pues no he sido notificada al respecto y sigo trabajando con toda normalidad mis actividades particulares. Sin duda es un señalamiento claramente con fines políticos, manipulado por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio, Dgo.", escribió la exalcaldesa.

Según El Universal, fuentes federales confirmaron que la UIF investiga además a Oscar García, extesorero de Gómez Palacio en la Administración de Lety Herrera, a quien también denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos del Municipio.

La publicación señaló que los exfuncionarios, que se desempeñaron en la administración 2016-2019, realizaron desvío de recursos a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina que después mandaban a sus cuentas personales.