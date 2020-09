No tomarán temperatura en casillas electorales: secretario de Salud en Coahuila

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, dijo que para el proceso electoral del próximo 18 de octubre las autoridades electorales no aceptaron la toma de temperatura en las casillas para no coartar la libertad del voto. El funcionario señaló que por esta razón le propusieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que la jornada de elecciones se realice en lugares bien ventilados, atendiendo la sana distancia, el uso de cubrebocas y caretas de protección así como la aplicación de gel antibacterial.

"Hemos estado trabajando los protocolos con el INE y el IEC, vimos cuáles son los protocolos de usar caretas, lo único que no nos aceptaron ellos fue la toma de temperatura, en las casillas no se va a tomar la temperatura porque no se puede coartar la libertad del voto", afirmó.

Mencionó que se sanitizarán los materiales que se emplearán para el ejercicio del voto y agregó que la dependencia a su cargo se mantiene vigilante de que las y los candidatos a diputados locales acaten las disposiciones sanitarias durante las campañas electorales para evitar la propagación y el contagio del COVID-19.

Será el próximo domingo 18 de octubre cuando se celebren en Coahuila las votaciones para renovar el Congreso Local.

A finales de julio, el secretario de Salud descartó que la tinta indeleble que se emplea al momento de emitir el sufragio sea un factor de riesgo para la transmisión del virus.

En esa ocasión, Bernal Gómez indicó que pese a la pandemia por el virus SARS-CoV-2, en esta entidad sí había condiciones para celebrar la jornada electoral, siempre y cuando se atendieran las medidas sanitarias. Comentó incluso que Coahuila se ha distinguido por tener resultados positivos en términos de combate al coronavirus.