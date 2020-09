'Pato' Araujo llamó 'marrana' a Cecilia Álvarez en Exatlón México

Patricio Araujo y Cecilia Álvarez protagonizaron un momento polémico en la "Batalla por la Supervivencia" durante la segunda semana de Exatlón México.

Las acciones comenzaron luego de que los equipos se enfrentaron en una competencia en la que tenían que superar a su rival por velocidad para después lanzar objetos y meter tótems en una red.

Los ánimos estaban tranquilos hasta que llegó el turno de Cecilia Álvarez y Zudikey, novia del "Pato" Araujo. La ganadora fue Zudikey, por lo que el exfutbolista del Guadalajara y su equipo celebraron, pero en ese momento se puede ver a la concursante del equipo azul pasar a lado de ambos y darle un codazo al "Pato", por lo que éste respondió.

Si bien no se ve que Araujo tuviera la intención de agredir a su rival, la llamó "marrana", por lo que tuvo que ser detenido por sus compañeros de ambos equipos.

Ante el insulto, Ernesto Cázarez salió en defensa de su compañera y encaró al mexicano.

Esta acción no pasó desapercibida para los seguidores del programa, quienes arremetieron contra el que fuera parte del equipo mexicano que ganó el Mundial sub-17 en Perú en el 2005.

"Deben sancionar al 'Pato' Araujo por su actitud misógina en televisión nacional. No a la violencia de género bajo ninguna circunstancia", "Qué mal forma de expresarse el señor súper 'maduro' con gorda y marrana", "No deben permitir que un hombre violente y discrimine con insultos a una mujer" y "No hay ningún motivo para ofender a las personas. Neta 'Pato' no debió regresar" son algunos de los comentarios que realizaron los internautas.

Por su parte, el programa dio a conocer que los competidores arreglarán sus diferencias en el programa del 14 de septiembre, el cual se transmitirá a las 19:30 horas.