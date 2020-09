Niega Leticia Herrera acusaciones por desvío de recursos

La exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, negó que sus cuentas bancarias hayan sido bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Me estoy enterando por las redes sociales de una información totalmente errónea y sin sustento con respecto a que se me habían bloqueado mis cuentas bancarias personales, cabe aclarar que es FALSA dicha información, pues no he sido notificada al respecto y sigo trabajando con toda normalidad mis actividades particulares. Sin duda es un señalamiento claramente con fines políticos, manipulado por la actual Administración Municipal de Gómez Palacio, Dgo", publicó la exalcaldesa, Leticia Herrera Ale en sus redes sociales.

El Universal informó que derivado de una denuncia por desvío de recursos la UIF habría bloqueado las cuentas de 5 personas físicas, entre ellas, la de la expresidenta así como las del ex tesorero municipal, Óscar García, por acciones presuntamente realizadas en el lapso de 2016 a 2019 dónde, según informó el medio nacional, a través de la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de nómina que después se mandaba a cuentas personales, por lo que la UIF habría por bloqueado además las cuentas de tres empresas vinculadas por triangulación de dichos recursos.

No obstante, hasta el momento la UIF no ha emitido ninguna información oficial al respecto.