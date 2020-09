Dave Grohl de Foo Fighters compone tema a niña que lo retó en la batería

Y es que luego de que la pequeña desafiara a un duelo a Grohl, éste sorprendió este lunes al compartir un video en respuesta a Bushell en donde entona una canción que le compuso a ella titulada Nandi Theme Song, en la cual subraya que la niña es “la mejor baterista sobre la Tierra”.

Ok, @Nandi_Bushell ......you win round one....but it ain’t over yet! Buckle up, cuz I have something special in mind... Stay tuned, Dave https://t.co/THyApmHHep

Grohl comienza diciendo en la grabación que Nandi ganó el primer round pero está vez le realizó algo especial “algo que nunca viste antes”, dice la leyenda musical.

La acción de Dave ha conmovido a cientos de personas alrededor del mundo quienes han reaccionado a través de mensajes positivos hacia él.

Ok @Nandi_Bushell....Round 2! Every superhero needs a theme song. Here’s one for you! Mad props to The Grohlettes for the background vocals. pic.twitter.com/js9xBasbpw