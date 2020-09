Aprendamos todos juntos a preparar Slime

Material

- Necesitamos un recipiente mediano y dos palitos para mezclar

- Bicarbonato de sodio

- Pegamento blanco

- Líquido para lentillas de contacto

- Brillos

- Pinturas lavables a elegir

Pasos

1.- Agregar un cuarto de taza de pegamento en el recipiente

2.- Coloca la pintura del color de tu preferencia

3.- Dale más estilo poniendo brillos

4.- Incorpora muy bien todos los elementos

5.- Agregar 1 cucharada y media de bicarbonato de sodio

6.- Mezcla todos los ingredientes de manera continua y rápida

7.- Agregar líquido de lentillas

8.- Mezcla hasta que la masa se empiece a despegar

Hand Holding Homemade Toy Called Slime, Kids having fun and being creative by science experiment