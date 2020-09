Encuentran posibles indicios de 'vida' en Venus

El descubrimiento del gas fosfano en la atmósfera de Venus, indica que ese planeta tiene el "potencial" de albergar o haber albergado vida, según el estudio publicado hoy en "Nature Astronomy".

Según el equipo de la Universidad de Cardiff a cargo de la investigación, el descubrimiento "sugiere que Venus podría acoger procesos fotoquímicos o geoquímicos", aunque no implica necesariamente "una evidencia robusta de vida microbiana" en el planeta.

Las observaciones del telescopio James Clerk Maxwell y del Gran telescopio Milímetro/Submilímetro en el desierto de Atacama (Chile) en 2017 y 2019 han permitido a los científicos este hallazgo, que abre una senda en la posibilidad de encontrar vida fuera del planeta Tierra.

