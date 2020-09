Dispersan megaboda en San Pedro por violar protocolos

Por incumplir las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19, la noche del sábado se canceló un evento social en un ejido de San Pedro de las Colonias que era amenizado por el cantante Julio Preciado y en el que había cerca de 300 personas, informó José Ponce Sánchez, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de dicha ciudad.

Incluso, se dijo que cuando el personal de diversas dependencias llegó a dispersar el evento, elementos de seguridad personal (escoltas) de algunos asistentes les negaron el acceso, por lo que la situación se puso tensa, incluso les tomó unas tres horas terminar con el desalojo de los invitados y luego se clausuró el lugar. La sanción podría ser de 500 a 700 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).

El director de Seguridad Pública informó que aproximadamente a las 23:00 horas del sábado se acudió a clausurar la boda que se realizaba en un centro social llamado Hacienda San Agustín, en el ejido Bilbao, también conocido como Alejo González.

El jefe policiaco dijo que al acceso al lugar era controlado y no se cumplía con las medidas mínimas de prevención para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, ya que muchos de los asistentes no portaban cubrebocas, no se tomaba la temperatura al ingresar y no se aplicaba gel antibacterial, además había aproximadamente 300 invitados, cuando el máximo, según el Comité Regional de Salud, es de solo 40 asistentes.

Ponce explicó que se enteraron del evento a través de denuncias ciudadanas, ya que por decreto estatal los eventos sociales masivos están prohibidos, y dicha boda se realizaba clandestinamente, ya que para cualquier fiesta se tiene que contar con un permiso expedido por el Municipio y la fiesta no lo tenía.

En la clausura participaron elementos de la DSPM de San Pedro, de la Guardia Nacional, de la Policía Civil Coahuila (PCC), de Protección Civil, del área de Ingresos y de Salud Municipal.

"Se acudió por un reporte y tenemos operativos que están dirigidos única y exclusivamente a la atención de ese tipo de eventos por lo del decreto estatal y porque esa es una instrucción de la doctora (alcaldesa Patricia Grado). Al llegar al evento nos encontramos con que efectivamente había entre 250 y 300 personas, por lo que en ese momento se suspendió el evento, se desalojó a las personas y se hizo la clausura de la propiedad por no respetar las disposiciones", concluyó Ponce.

De la boda realizada en San Pedro y que fue suspendida la madrugada de ayer domingo, el coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas del estado, Luis Morales, informó que se trató de una acción coordinada con dependencias estatales y municipales.

Se colocaron sellos de clausura en la hacienda denominada San Agustín, la cual no contaba con los requerimientos de la Secretaría de Salud del estado y donde se realizaba este festejo masivo que contravenía las disposiciones sanitarias para mitigar los efectos del coronavirus. (Con información de Angélica Sandoval)