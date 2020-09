La cantante, Vivian Baeza, tiene el corazón partío y no es que esté pasando por una decepción amorosa, sino que a versionado el tema de Alejandro Sanz.

El pasado 27 de agosto, la participante de La Voz Azteca de 2019, lanzó la melodía a las plataformas digitales, misma que cuenta con un videoclip que lleva más de 56 mil visualizaciones.

La oriunda de Querétaro platicó con El Siglo de Torreón de la salida de este track.

"Se estrenó hace unas semanas esta canción y estoy contenta por que el público la ha recibido muy bien. Agradezco a las personas que han visto el video o escuchado la rola".

Baeza revel´´o las razones por las que decidió ponerle su toque a Corazón partío, canción que dio a conocer Sanz en 1997.

"Primero que nada, Sanz es uno de mis cantantes favoritos. Esta rola la hice mía y les cuentos que mi abuelo está muy delicado de salud.

"Yo en lugar de tener un perrito, tengo un caballo que se llama Zapata y el me acompaña en el video. Hay un momento en el que le susurro que quien me cuidará cuando mi abuelo se vaya y que por ende me voy a quedar con el corazón partío", comentó la joven quien agregó que espera que Alejandro escuche su cover.

Baeza comentó que de igual manera ya está preparando melodías inéditas que esperan sean del agrado de la gente.

"Estoy laborando con reconocidos compositores. Ya estoy alistando un sencillo inédito que saldrá el año que entra.

"Mientras sale mi primera canción original, voy a continuar sacando cover en los siguientes meses", aseguró.

Vivian externó que La Voz es una gran plataforma para los cantantes, sin embargo, cuando salen del programa deben trabajar al máximo para seguir "haciendo ruido".

"Le aprendí muchas cosas a Belinda, quien era mi coach. Después de La Voz, uno tiene que trabajar.

"En mi caso he hecho varias cosas como abrir conciertos de artistas como Yahir, Los Ángeles Azules y Julión Álvarez".

Por otro lado, Vivian felicitó al lagunero, Fernando Sujo, ganador del programa en su edición 2020.

"Fernando tiene un sentimiento tremendo y es un gran intérprete".