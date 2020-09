Hacienda presupuesta fracking para 2021

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en México no se utilizará la técnica de fracturamiento (fracking) para la extracción de hidrocarburos, Pemex tiene prevista una asignación de presupuesto para continuar con esta práctica en 2021.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentado hace unos días por la Secretaría de Hacienda, en programas de inversión de Pemex Exploración y Producción están etiquetados 2 mil 399.9 millones de pesos en un proyecto de aceite y gas en lutitas.

El proyecto abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua.

El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (aceite y gas).

"Su objetivo es evaluar los plays (áreas) no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad cretácico y jurásico", se lee en el documento.

Esta no es la primera vez que Hacienda va en contra del mandato del presidente, pues en el presupuesto de este año se etiquetaron 4 mil 655 millones de pesos para proyectos no convencionales, recursos que hasta ahora no se han utilizado.

El Proyecto de Presupuesto 2021 también considera 4 mil 593 millones de pesos para el proyecto del Aceite Terciario del Golfo, el cual incluye el uso de fracking en algunas zonas.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha señalado que la mayoría de los recursos prospectivos (potencial petrolero) del país se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, aquellos que requieren del fracking.

Las 32 entidades federativas serán las grandes perdedoras del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, debido a la intención de la Administración federal de aumentar el apoyo fiscal a Pemex y mantener sus programas prioritarios.

El gasto federalizado, es decir, lo que va a Gobiernos locales, será 9 por ciento menor frente a lo aprobado en 2020, al acumular un billón 867 mil millones de pesos, calcula el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Dentro de este gasto, las mayores caídas se darán en el Ramo 28 de participaciones, con 6.4 por ciento, que acumula 921 mil millones de pesos, la mitad de todo el gasto federalizado.

Detrás de la caída en las participaciones para el siguiente año está la reducción del Derecho en la Utilidad Compartida (DUC) que paga Pemex al Gobierno, de 58 a 54 por ciento, explicó en su oportunidad Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Esa reducción va a bajar la recaudación federal participable, explicó.

Por otro lado, se decidió recortar los convenios de descentralización y el Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, para favorecer los proyectos regionales de la Federación, agregó José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador de la consultora Pondera.