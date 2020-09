Boda con Julio Preciado

CLAUSURAN

Por incumplir las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19, la noche del pasado sábado se canceló un evento social en un ejido de San Pedro, el cual era amenizado por el cantante Julio Preciado y en el que había cerca de 300 personas.

José Ponce Sánchez, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), dijo que cuando el personal de las distintas dependencias llegó a dispersar el evento, elementos de seguridad de algunos asistentes, les negó el acceso, por lo que la situación se puso tensa.

Incluso, les tomó a los elementos unas tres horas terminar con el desalojo de los invitados y luego se clausuró el lugar.

Ponce Sánchez informó que alrededor de las 23:00 horas se acudió a clausurar la boda, la cual se realizaba en un centro social llamado Hacienda San Agustín, ubicada en el ejido Bilbao, también conocido como Alejo González.

Dijo que al acceso al lugar estaba controlado y no se cumplía con las medidas mínimas de prevención para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, ya que muchos de los asistentes no portaban cubrebocas, no se tomaba la temperatura al ingresar y no se aplicaba gel antibacterial; además, había aproximadamente 300 invitados, cuando el máximo, según el Subcomité Regional de Salud, es de solo 40.

Explicó que la boda fue reportada por la ciudadanía, ya que por decreto estatal los eventos sociales masivos están prohibidos.

En la clausura participaron elementos de la DSPM, la Guardia Nacional, la Policía Civil Coahuila (PCC), Protección Civil, del área de Ingresos y de Salud Municipal.

"Se acudió por un reporte y tenemos operativos que están dirigidos única y exclusivamente a la atención de ese tipo de eventos por lo del decreto estatal".

Clandestina

La boda se realizaba clandestinamente, ya que para cualquier fiesta se tiene que contar con un permiso expedido por el municipio y los organizadores no lo tenían.

