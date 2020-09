Los Auténticos Decadentes transmitirán concierto realizado en el Foro Sol

Los Auténticos Decadentes están de manteles largos y la pandemia de Covid-19 no es motivo para no celebrar esta fecha importante, pues no cualquier día se cumplen años siendo una de las bandas más conocidas e influyentes en habla hispana.

Es así que este fin de semana, a las 19:45 horas, la banda argentina revivirá el concierto que ofreció el 17 de noviembre de 2017 en el Foro Sol, por lo que todos sus fans podrán revivir ese recital que estuvo rodeado de sus grandes éxitos y que por toda la emoción desbordada ha quedado marcado en la historia de la agrupación de éxitos como "La Guitarra", "El Murguero" y "Un osito de peluche de Taiwán", entre otros. La cita para recordar el show más grande en la historia de la agrupación se llevará a cabo en el canal de YouTube del grupo que cuenta con 10 álbumes de estudio. Ese recital fue memorable para Los Auténticos Decadentes luego que aparte fue con motivo de sus 30 años de carrera, por lo que tuvo una duración de cerca de tres horas ante decenas de miles de sus fans, quienes cantaron junto a ellos los temas que los han marcado en materiales como "Mi vida loca". "Auténtica", "Un osito de peluche de Taiwán", "Loco" y "Somos fueron algunos de los temas que interpretaron en esa ocasión en el Foro Sol, fecha en que contaron con invitados especiales como La Maldita Vecindad. "Estamos orgullosos de que nosotros pudimos cantar cumbia y rock al mismo tiempo. Estábamos en una época en donde la música era hecha con desparpajo, pero tenías que tener buena técnica. A nosotros no nos tocaban en la radio", aseguró Gastón Bernardo, integrante la banda, en agosto de 2017 para dar a conocer detalles de esa presentación histórica. A través de sus redes sociales los argentinos han estado compartiendo la invitación para revivir este concierto que comenzará en breve.