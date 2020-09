Ivy Queen empodera a las mujeres con nuevo tema

La cantautora puertorriqueña Ivy Queen lanzó su nuevo sencillo Next, una canción que busca empoderar a las mujeres para que se deshagan de una relación que no las hace felices.

Para presentarlo, "La Caballota" decidió ser la primera de los artistas latinos en ofrecer entrevistas en persona a la prensa, desde mediados de marzo, cuando se aplicaron las medidas de confinamiento y aislamiento social, para reducir los contagios del coronavirus.

"Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Los seres humanos no podemos vivir confinados. Mucho menos yo, que soy un signo (zodiacal) de agua y necesito moverme, como los peces. Eso sí, hemos organizado todo con muchísimo cuidado", dijo

La entrevista se realizó a bordo de un yate, con poquísimas personas, que respetaron las normas de distanciamiento social y el uso de máscaras, mientras que la artista y su equipo habían recibido un resultado negativo tras practicarse una prueba de COVID-19.

Aun así, y recién aplacado un escándalo sobre una supuesta pelea marital con Xavier Sánchez, su esposo de los últimos 10 años y padre de su hija, Ivy Queen decidió aprovechar el momento para revolver un poco más las aguas y conversó con la prensa flanqueada de dos musculosos modelos, vestidos apenas por un bañador negro. "Los traje para que disfrutaran todo tipo de paisaje", bromeó, aunque el mensaje era claro, tanto como el coro de Next que dice: "Tengo que decirte "Next" (You hear?). Soy muy libre, como ves (Let's go). Hoy me voy con mis amigas. A echar el party y bebida".

Ivy Queen parecía vestida para la fiesta, con un sensual traje transparente negro. Su única defensa contra el calor húmedo de la ciudad era un gran abanico, mientras que los modelos detrás de ella flexionaban los músculos y se aplicaban protector solar.

Desde que comenzó su carrera como solista en 1997, Ivy Queen se ha definido por su voz profunda y sus letras feministas.

Las críticas de entonces son alabanzas hoy para la artista, pero como mujer se sigue sorprendiendo de que no hayan parado "los juicios de valor y las condenas contra las que alzan su voz para decir lo que quieren".

"Si una mujer se atreve a decir Next, que pase el próximo, cuando no le funciona una relación o cualquier cosa en su vida, es calificada de loca, histérica, de 'bitch'. Cuando lo hace un hombre lo aplauden", sentenció.

Una vez más, ella ha decidido ser la que alza su voz ante las injusticias, la discriminación y la desigualdad de género.

"Es lo que he hecho siempre", destacó.

El video de Next es una fuerte proyección de ese concepto, que su equipo "supo transformar en un 'look' poderoso. La imagen que adoptó fue la de un tiburón hembra, o como ella misma dice "de una tiburona".

"Cuando uno ve un tiburón todo el mundo se aparta, le tienen respeto. Eso es mi energía y la energía que tienen que transmitir las mujeres cuando alguien no las trata como debe", afirmó.

La producción llevó 12 horas de filmación y "La Caballota" usó atuendos creados especialmente para el video. Entre ellos se destaca un lujoso traje azul, acompañado de un sombrero que elegantemente recuerda una aleta de tiburón. En otras escenas, Ivy Queen aparece vestida con un sexy traje enterizo de rojo brillante.

En todas las imágenes el mensaje de fuerza es innegable así como todos los mensajes que ha transmitido la artista.