Fuego en Oregon deja desaparecidos

.- Decenas de personas permanecen este sábado desaparecidas en el estado de Oregón en medio de una oleada de grandes fuegos que queman todo el oeste de Estados Unidos y las autoridades ya han alertado de una posible "desgracia masiva" de pérdida de vidas humanas.

Las autoridades locales del estado han confirmado hasta siete fallecidos -según el recuento del diario local The Oregonian- que, sumados a los ocurridos en las últimas semanas y a los de los estados vecinos de California y Washington, elevan el total de muertos por incendios desde mediados de agosto a más de una veintena. En medio del caos, los pronósticos sobre los desaparecidos no son nada alentadores, y el director de gestión de emergencias del estado, Andrew Phelps, indicó que se están preparando para una "desgracia masiva" de pérdida de vidas humanas, un término usado en Estados Unidos para referirse a incidentes en los que se estima que hay una gran cifra de personas muertas que por el momento no se pueden confirmar. En una de las pocas notas positivas de las últimas horas, la gobernadora de Oregón, la demócrata Kate Brown, admitió un error en la información anteriormente emitida por su oficina según la cual hasta medio millón de personas habían sido evacuadas por los fuegos, y redujo la cifra a alrededor de 40,000.

Los 500,000 apuntados inicialmente por los responsables estatales (que supondrían un 10 % de toda la población del estado) no son personas que ya hayan sido evacuadas, sino gente a quien se ha informado de que se preparen para abandonar sus casas en caso de que sea necesario, aclaró Brown.

De los múltiples fuegos activos en el estado, dos de los que más preocupan se encuentran a las afueras de Portland, la ciudad más poblada de Oregón, y el resto se reparten por la mitad oeste de la región, especialmente al sur.