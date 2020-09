La importancia de dejar en orden los bienes materiales

Don Aurelio murió intestado y su patrimonio debía dividirse entre su esposa y tres hijos. Debido a que solamente tenía una propiedad, en vida siempre creyó que no era necesario poner en orden sus bienes, pues confiaba en que no habría mayor problema en su familia.

Años después de su fallecimiento, los hijos trataron de ceder los derechos de propiedad a su madre, que trataba de vender el inmueble, pero la tramitología costaba cerca de 70 mil pesos y ellos no tenían el recurso, además de que varios ya tenían hijos y los nietos también tenían parte en la herencia.

La familia tuvo que esperar a que los nietos crecieran para que pudieran ceder los derechos a la viuda, les tomó cerca de 18 años concluir con el trámite y ya no pudieron otorgarle el 100 por ciento de la propiedad porque la mujer ya era una persona mayor.

Jacinto Faya Rodríguez, secretario del consejo directivo del Colegio de Notarios de Torreón, explicó que si una persona muere intestada, se inicia un juicio sucesorio intestamentario, donde el trámite es lento, público y costoso, que transcurre durante varios años a un costo significativo.

"Por el contrario, si la persona muere con testamento, el juicio sucesorio es testamentario y no tiene necesidad de ir a un juzgado, lo pueden hacer ante un notario público siempre que los herederos sean mayores de edad y que no exista conflicto entre ellos, un juicio así es privado, tiene un bajo costo y está concluido en dos a tres meses", expresó.

Un testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos para después de la muerte de la persona. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de los seres queridos, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, por lo que este mes los notarios de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica en materia testamentaria y reducen los costos en este tema para facilitar y fomentar su otorgamiento.

En Coahuila se firmó un convenio con el Colegio de Notarios, por lo que durante este mes la elaboración del testamento es gratuita para los elementos de las fuerzas de seguridad, ya sean estatales, federales o municipales, pero también para el personal del sector Salud, que están en la batalla diaria contra el COVID-19.

Existe una tarifa preferencial para quienes llevan constancia del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues se les realiza un estudio socioeconómico, para que paguen 1,600 pesos. Para la población en general, se ofrece un descuento del 50 por ciento, por lo que el precio actual oscila en los 2,500 pesos.

"Tratamos de incentivar, de generar una costumbre que no tenemos en casa, se trata de que la gente haga conciencia y elabore su testamento con el propósito de evitar problemas en un futuro, después de su muerte", comentó Faya Rodríguez.

El trámite de los testamentos que inicien los notarios durante el periodo de septiembre al 31 de diciembre de 2020 será gratuito para elementos de las Fuerzas Armadas, corporaciones de Seguridad Pública, Cruz Roja y cuerpos de Bomberos, y además se adhiere el personal del Sector Salud que preste sus servicios Coahuila.

Con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo disponga, por lo que es una medida para proteger el patrimonio.

Más allá de los bienes, resulta importante la elaboración de un testamento porque se pueden prever situaciones de señalamiento de tutela, es decir, quienes tienen hijos menores de edad pueden designar en su testamento quién va a ejercer el cargo de tutor, en términos de la educación, vivienda, los alimentos, etcétera.

Pese a las promociones que se han hecho cada año, se estima que se han otorgado cerca de 115 mil testamentos en Coahuila en los últimos 10 años, un 35 por ciento de los cuales corresponden a Torreón, 35 por ciento a Saltillo y el 30 por ciento restante se divide en los demás municipios del estado. "No es ni siquiera el 5 a 10 por ciento de la población del estado, de esa magnitud es el rezago", dijo el notario.

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano estima que poco más de 5% de la población mexicana que está en edad para elaborar su testamento lo ha hecho.

En el estado de Durango, el Colegio de Notarios reporta un aumento de 30 por ciento en la realización de testamentos debido a la pandemia por COVID-19, al tratarse de una enfermedad que, en algunos casos, toma la vida de los afectados en cuestión de días, especialmente cuando se trata de adultos mayores o con padecimientos como diabetes e hipertensión.

Pero en Coahuila no es el caso. A pesar de la contingencia sanitaria, no se ha incrementado el número de testamentos. En 2019, el Sistema Nacional de Testamentos reporta la firma de 4,600 y en el presente año van 2,700, casi 2 mil abajo del año anterior.

"No hay una cultura de tener nuestro patrimonio en orden, nadie nos enseña esto en la casa, no se educa en cuanto a que tenemos que prever qué va a pasar con nuestros bienes, nuestros derechos, nuestras obligaciones, tras nuestra muerte, no tenemos la costumbre de pensar en ello y menos de prever que pasará con nuestro patrimonio", explicó Faya Rodríguez. No obstante, se estima que en el sur del país se tiene un problema mayor en términos de la baja cultura de contar con un testamento, en comparativo con los estados del norte.

"Queremos que la gente haga conciencia de la importancia que tiene para que acudan ante notario, se asesoren sobre la importancia de este documento", expresó.

Para el trámite, es necesaria la identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento y presentarse con tres testigos. Pese a que en los municipios de Torreón y Gómez Palacio la población tiene una dinámica metropolitana, quienes desean realizar su testamento deben acudir a los notarios ubicados conforme a la jurisdicción del patrimonio, ya sea en el estado de Coahuila o Durango, sin embargo, los requisitos para el trámite presentan una diferencia fundamental, pues en Coahuila se pide que lleven tres testigos y en Durango no.

Este requisito, aunque pareciera mínimo, inhibe la elaboración de este documento en Torreón, donde se realizan cerca del 50 por ciento menos testamentos que en Gómez Palacio y se atribuye a este factor, por lo que el Colegio de Notarios de Torreón ha buscado que se elimine.

Faya Rodríguez señaló que la elaboración del testamento es fundamental para no heredar problemas a la familia, pues mientras un juicio sucesorio ante juzgado y con conflicto entre los posibles herederos puede tardar tres años o más, un juicio testamentario, sin conflicto, en notaría, se hace en dos a tres meses, además de que los costos son significativamente opuestos.

"Cuando hay dinero, hay conflicto, es muy común ver que hermanos, sobrinos, tíos, se peleen por propiedades", expresó, "hagan conciencia de cómo van a disponer de sus bienes, acudan ante el notario de su preferencia para que se asesoren y que elaboren su testamento".

115 MIL TESTAMENTOS se estima que se han otorgado en Coahuila en los últimos 10 años.

50 POR CIENTO de descuento se ofrece en el trámite del testamento durante el mes de septiembre a la población en general.

Tipos de testamento

Dentro del ordinario se encuentran: *Testamento Público Abierto: es el que se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. *Público Cerrado: puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición, el papel en que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga deberá estar cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y sellado en su presencia, y lo exhibirá al notario ante testigos. * Público Simplificado: es aquel en el cual en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos, esta disposición se realiza ante notario público. * Ológrafo: es aquel escrito de puño y letra del testador, los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia.