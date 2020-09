Mariah Carey publicará en vinil su discografía

Mariah Carey sigue adelante con la celebración de sus 30 años en la música con el relanzamiento en formato vinilo de casi todos los discos de su carrera, muchos de los cuales se encontraban descatalogados o fuera de circulación.

Según ha informado su discográfica, los lanzamientos se restringen al material publicado junto a Universal Music o Columbia/Legacy (Sony Music) y arrancarán el 2 de octubre con su primer álbum, el homónimo Mariah Carey (1990), que la convirtió en una estrella con 15 millones de copias vendidas en todo el mundo tras permanecer 11 semanas consecutivas en el número uno de EUA.

Tras su también afamado álbum navideño Merry Christmas (1994), que verá la luz el 30 de octubre e incluye el clásico All I Want For Christimas Is You, otros 14 discos de la artista estadounidense seguirán apareciendo en vinilo hasta enero de 2021.

Así, el 6 de noviembre llegarán a las tiendas Emotions (1991), MTV Unplugged (1992), Music Box (1993), Daydream (1995), Butterfly (1997), Rainbow (1999), The Emancipation of Mimi (2005) y el más reciente, Caution (2018).

Su segunda entrega de referencias navideñas, Merry Christmas II You"(2010), verá la luz el 4 de diciembre, mientras que el 11 de ese mes lo hará la versión en vinilo de The Rarities (2020), un trabajo surtido de rarezas y material descartado que en formato digital y CD llegará por primera vez a sus seguidores mucho antes, el 2 de octubre.

Por último, el 22 de enero será el turno de Charmbracelet (2002), E=MC2" (2008), Memoirs of an Imperfect Angel (2009) y Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse (2014).

Algunos comercios ofrecerán ediciones exclusivas de los vinilos en colores, como Mariah Carey (1990), que a través de Live Nation lanzará una versión de tono ahumado claro, o Rainbow, que a través de Urban Outfitters llegará tintado como el arcoiris de su título.

La intérprete y compositora de temas como My All no ha estado quieta en el último año, en el que por ejemplo llevó por fin a las plataformas de "streaming" su material discográfico "maldito", Glitter, 19 años después de su extraña publicación.

Asimismo, pocos días antes de su nuevo recopilatorio The Rarities, el 29 de septiembre, está previsto que vea la luz su primera autobiografía, The Meaning of Mariah Carey (El significado de Mariah Carey).