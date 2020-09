Alcalde de Madero reconoce fallas en recolección de basura

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, reconoció que hay fallas en el servicio de la recolección de basura debido a que solo se cuenta con cuatro camiones y constantemente se descomponen.

En ese sentido, el edil dijo que se analiza la posibilidad de que mientras se adquieren al menos dos camiones más, una empresa se encargue del servicio, siempre y cuando la propuesta que ellos hagan por el cobro del servicio no lesione la economía de los ciudadanos, ya que actualmente se les cobra alrededor de 7.50 pesos por la recolección de basura.

Ávalos recordó que el préstamo que se solicitó al Congreso del Estado de Coahuila para comprar el terreno para construir el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también incluye la compra de un camión, pero como ya se sabe, por la pandemia se detuvieron las actividades y pues siguen a la espera de que se defina lo del préstamo.

"Como ustedes recordarán recibimos los camiones en mal estado, incluso a uno le pusieron azúcar y silicón al motor y bueno, así hemos estado batallando, porque se nos descomponen y los arreglamos, pero trabajan cuatro días y se descomponen tres días".

Mencionó que cuando algún camión falla se utilizan vehículos de Servicios Públicos o de otros departamentos y se les ponen remolques o trailas para hacer los recorridos y recolectar la basura, aunque reconoció que no se cubre la totalidad de los sectores.

"Sí estamos en condiciones deplorables en unidades para la recolección de la basura; ya resulta más cara la reparación y es lo que estamos analizando o tal vez comprar los motores, pero también se presentan muchas otras fallas en otras partes del camión".

El edil reconoció que ha sido un batallar y están conscientes de las afectaciones a la ciudadanía y la molestia que genera el no contar con un eficiente servicio de recolección de basura.

"Vamos a analizar eso de la empresa, lo que no queremos es afectar a la gente, de que se les cobre más por el servicio, y por eso vamos a buscar otras alternativas y si no se puede, pues entonces buscar una empresa con la que se pueda llegar a un acuerdo y si no, pues vamos a tener que atorarle nosotros. La idea no es afectar al pueblo pero también hay que ser realistas y luego la ciudad está creciendo".