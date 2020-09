Julio Furch acepta que no ha rendido en el torneo

odo indica que el "Emperador" Furch, volverá hoy al cuadro titular contra los Tigres. Antes de que los Guerreros se trasladaran a la Sultana del Norte, el capitán de Santos Laguna hizo una autoevaluación personal de su desempeño en el Guardianes 2020.

"En lo personal, no he tenido el torneo que yo tenía en mi cabeza, el tener un gol a esta altura del torneo se me hace una cosecha muy pobre; soy autocrítico" dijo el nacido en Argentina y que está a poco, de naturalizarse mexicano.

"Me tocó salir del cuadro titular y quizá esté bien, no vengo aportando al equipo lo que el profesor Guillermo Almada quiere y me hago responsable", agregando que después de calentar el banquillo en los partidos, siguió trabajando de igual o mejor forma para darle al equipo lo que espera de él "lo que he venido haciendo todos estos años en Santos Laguna. Mi esfuerzo y el compromiso, siempre han estado a la par del equipo".

Ante la salida del arquero Jonathan Orozco a Tijuana, Julio César fue designado como capitán del equipo, confesando que sobre la marcha, ha ido aprendiendo sobre el tema, ya que nunca le había tocado ese honor.

"Trato de apoyarme mucho en mis compañeros, es algo que lo vengo trabajando, estoy aprendiendo de algunos compañeros que han sido capitanes y me están enseñando, me están guiando; tratar de escucharlos a ellos en conformidades que tengan".

Dejó en claro que el conjunto santista, es un grupo sano y tranquilo, por lo que busca transmitir el trabajo y esfuerzo, para conseguir el resultado positivo, además que los seguidores, están en todo su derecho de reprocharles la falta de resultados.

"No hemos sido superados por ninguno de los rivales y el hecho de no conseguir el resultado que estamos queriendo, anímicamente te golpea, pero confiamos en el trabajo que venimos haciendo, sabemos que pronto vamos a conseguir los resultados que queremos y lo que venimos mostrando en el campo esperamos mostrarlo en el resultado".

Furch indicó que muchas de las veces en la actual campaña, han merecido ganar y no se les da, por lo que un poco de mala suerte en contra, se vuelve cuesta arriba, tratando de revertirlo más rápido para conseguir los tres puntos".

Del choque en el "Volcán" expresó: "Debemos tomar en cuenta que Tigres es un equipo que maneja mucho el balón, que tiene mucha paciencia, en una fecha doble con la seguidilla de partidos se nos puede complicar porque somos un equipo que le pone ritmo al partido y tratamos de darle intensidad".

Y es que la consigna es tratar de conseguir los tres puntos, para recuperar los perdidos a media semana en casa frente a los Pumas, por lo que como sea irán por esa META al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

"Debemos tener cuidado, sí se nos ha complicado de visita allá, pero de local hemos hecho grandes partidos, ahora que no hay gente, está todo más parejo y debemos tratar de conseguir los tres puntos que como sea. Tigres es un rival complicado porque sabemos el plantel que tiene", culminó.