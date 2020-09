Ensucian terrenos en Sol de Oriente

Habitantes de la colonia Sol de Oriente en Torreón han creado su propio centro de "transferencia de desechos" en terrenos particulares, ubicados en plena prolongación Juárez.

Desde hace meses los habitantes del sector han ido dejando basura doméstica, escombros, muebles, basura electrónica y hasta animales muertos en terrenos cercanos al fraccionamiento Rincón Los Nogales, generando así una acumulación de elementos malolientes y de riesgo sanitario en pleno paso peatonal.

Vecinos de Sol de Oriente y Rincón Los Nogales además desconocen que existan en el municipio terrenos habilitados por el municipio para la transferencia de desechos, sin costo y con acceso totalmente libre a la ciudadanía, el más cercano de los mismos a menos de cinco minutos de camino en el fraccionamiento La Amistad.

"Nunca he escuchado de eso, lo que antes hacía la gente aquí era poner letreros para pedir que no dejaran basura, pero ya es todo, no hacen caso ellos mismos y ahí están las consecuencias, huele muy mal, no se puede ni pasar y cada vez hay más…Ya es de la gente la verdad, aquí vivimos y no puede ser que estemos ensuciando", reclama Osvaldo de León, trabajador de un negocio de alimentos y vecino del sector.

El afectado señala que en las últimas semanas además se han acumulado otros desechos como cubrebocas, mismos que representan un riesgo de contagio del COVID-19 entre los habitantes del lugar.

Actualmente los centros de transferencia de desechos en Torreón operan en su totalidad, se ubican en puntos estratégicos de la ciudad y sin cobro alguno para los ciudadanos en camionetas, carromateros o vehículos medianos. Los camiones materialistas deben depositar su carga directamente en el llamado Cañón del Indio.

Tiran desechos

