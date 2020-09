Alistan Monumento al Aficionado Guerrero

l diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Fernando Salazar, junto a los exfutbolistas e íconos de Santos Laguna, Oswaldo Sánchez y Jared Borgetti, buscan elaborar el Monumento al Aficionado Guerrero (MAG).

En conferencia de prensa presencial, el senador hace casi una década, pero por el Partido Acción Nacional (PAN), anunció el proyecto que se pretende montar en la plancha de la Plaza Mayor de Torreón, en una obra que correrá a cargo del artista lagunero, Guillermo Colmenero.

"Soy aficionado, desde niño voy al estadio, no he dejado de asistir, jugué por muchos años y puedo decir que soy un futbolista frustrado, mis hijos se saben de memoria el himno del Santos" dijo el funcionario, además de agregar "por eso está aquí la prensa deportiva, no hicimos un evento político, esto no tiene nada que ver con ningún partido, con ningún cargo, esto lo hace Luis Fernando Salazar, como lo hace Jared y Oswaldo y todos los que queremos darle este reconocimiento a la afición".

El exarquero y capitán de Santos Laguna, Oswaldo Sánchez, quien levantó los títulos con el conjunto albiverde en el Clausura 2008 y 2012, manifestó por su parte "no tiene nada que ver con el equipo ni la política, esto es una iniciativa de Luis Fernando que se le ocurrió esta gran idea, en ese sentido del que se reconozca los aficionados es algo importante para mí como exfutbolista".

Por lo que respecta a Borgetti, destacó "lo están apoyando (proyecto) tanto el club como las autoridades y eso es bueno, porque esto no tiene nada que ver con una iniciativa política, sino que en sencillamente es algo que busca reconocer a la afición".

Para Jared es una iniciativa positiva "para olvidarnos de esta situación complicada que hemos estado viviendo y hacer que la mente elija en otro sentido, a lo que es el deporte en sí".

Mediante tres bocetos diferentes, en los que se incluya principalmente aficionados y familias, así como referentes históricos en las tribunas, se someterá a concurso en redes sociales, para que sean los mismos seguidores albiverdes, quienes escojan la escultura de bronce que se erigirá y que se elaborará mediante las llaves que ya no se utilicen para ser fundidas en el MAG.