Afirma Morena que Gobierno de Coahuila se 'empecinó' en elecciones

El líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que lo primero era cuidar la salud y la vida de los coahuilenses pero que el Gobierno del Estado "se empecinó" a que las elecciones para renovar el Congreso Local se realizaran el próximo domingo 18 de octubre a pesar de los altos niveles de contagios por COVID-19 que existen en la región Lagunera.

"Vamos a hacer una campaña como ya la estamos realizando, con muchísimo cuidado, evitando aglomeraciones, cuidando en forma adecuada todas las disposiciones sanitarias. Nosotros hicimos una encuesta el martes pasado y Morena gana en los 16 distritos electorales de Coahuila, es decir, las preferencias ciudadanas son altamente positivas para nuestro partido, yo creo que vamos a repetir la hazaña del 2 de julio del 2018 donde Morena prácticamente se lleva la mayoría en todo el estado", aseguró.

Agregó que Coahuila "ha sufrido muchísimo y el problema más fuerte es la corrupción y la robadera del dinero de los gobiernos del PRI y del PAN, esto es lo que caracteriza desde los Moreira, ahora con Riquelme, el saqueo absoluto, la robadera del recurso presupuestario que ha llevado a que en estos momentos tengamos una deuda superior a los 45 mil millones de pesos que no se ve en desarrollo, no se ve en el mejoramiento de las instituciones de salud, no se ve tampoco en los servicios públicos".

Durante la presentación de los candidatos y candidatas que contenderán en los distritos de La Laguna, Ramírez Cuéllar indicó que de llegar al Congreso de Coahuila, Morena promoverá la revisión de la deuda pública del estado, además de que se garantizará que el presupuesto que se ejerza en los próximos años, sea destinado a los servicios públicos, a promover mejores niveles de inversión para la generación de empleos y la racionalidad en los gastos para evitar derroches y altos salarios.

Elecciones

