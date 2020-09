Algo hizo bien Christian Nodal en el pasado porque en su presente hay tres bendiciones que son … su triunfo en La Voz Azteca gracias a Fernando Sujo, la salida de la edición de lujo de su disco AyAyAy! y su relación con Belinda.

El sonorense está atravesando por una buena racha profesional y personal que quería compartir con los laguneros, motivo que lo llevó a ofrecer ayer una entrevista exclusiva vía zoom en la cual se mostró sin inhibiciones.

Nodal habló de todo. Reveló porqué Belinda lo flechó y hasta se "chiveó" al tocar el tema de los tatuajes que se hizo en honor a la cantante tras un cumplir un mes de noviazgo. También dio los detalles de su reciente producción discográfica y compartió las razones que lo llevaron a hacer "click" con el lagunero Sujo.

´ ¿Cómo estás Christian?

Muy bien, todo muy bien por acá.

´Acabas de estrenar la edición de lujo de disco AyAyAy!, ¿Qué hay con este material?

Les cuento un poco…tenía planeado sacar el disco AyAyay! con 14 temas, pero por esto de la pandemia sentí que iba a durar mucho tiempo sin sacar música nueva, y me dije, 'no, tengo que sacar música nueva a la gente para que se divierta', así que se me ocurrió partir a la mitad el disco. Hace unos meses salió la primera parte de AyAyAy! y hoy -ayer- salió la segunda parte y pronto vendrán más sorpresas.

´Como carta de presentación de la edición de lujo de AyAyAy! sacaste el tema Aquí abajo, ¿No es así?

Efectivamente. Al tema Aquí abajo la ha ido muy bien en todo Estados Unidos, Colombia, México y Costa Rica.

´En esta contingencia, ¿Compusiste nuevas rolas?

Voy a ser bien sincerote, la verdad es que no. Tengo mucha música guardada, pero siendo sincero no he compuesto nada nuevo.

´Algunos fans y críticos consideran que estás siguiendo los pasos de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, ¿Qué opinas al respecto?

Son carreras que respeto y admiro mucho, no me podría comparar con ellos, creo que estoy haciendo las cosas a mi manera.

´Parte de tu éxito se debe a que haces rolas para conectar con la gente, no con la idea de que lleguen al número a uno de las listas.

Así es. La música tiene un lado muy bonito que uno percibe cuando le encuentras el modo, esto se da cuando dices 'a ok esto debe contar una canción'. En el regional, una canción pa´ que pegue debe tener mucho sentimiento y congruencia en cuanto a la letra y todo el rollo.

"Ahorita, estoy muy feliz y ustedes lo saben, sería muy falso componer una canción porque a mí lo que más me sale es componer de desamor y por ahora estoy muy feliz. Romántico no compongo mucho, Dios dijo, 'A este hombre le daré el don de componer acerca de cosas tristes'.

´Entonces, como no se te da escribir de amor, no habrá melodías inspiradas en tu relación con Belinda

Hay gente que dice 'ojalá que cuando manden lejos a Christian saque una rolota', pero yo digo, siendo realistas, no necesitaría estar mal para sacar esas canciones, estando bien o como sea, eso no influye en las temáticas de mis discos.

´Eres muy sentimental, te hemos visto llorar en tus conciertos, eso quiere decir que no te da pena mostrarte tal cual eres con tus fans.

Si me da pena, pero es muy difícil dimensionar el hecho de que estaba en casita cantando a mis papás o amigos, y de repente estoy cantando frente a miles de personas, es algo que me da un sentimiento muy fuerte y más sabiendo que lo he compuesto solito en un cuarto termina siendo del agrado de miles de personas.

´¿En qué momento de tu vida te das cuenta que lo tuyo era, es y será la música?

No sé si la música estará para toda la vida en mi vida, sin embargo, sabía que la música era lo mejor que sabía hacer. Al principio no cantaba muy bonito, pero me aferré y se me dio y cuando vi lo que provocaba en la gente, me dije, 'esto es lo mío y aquí me quedo'.

´¿Qué fue lo primero que compraste con un sueldo que provenía de la música?

Unas botas y un sombrero para dar conciertos porque los que tenía estaban muy feos. Me traumaba que no tenía buenas botas ni sombreros y total fui y los compré en Culiacán, en una tienda que da las cosas más baratas.

´¿Qué viste en el lagunero Fernando Sujo que lo integraste a tu equipo de La Voz, y al final ambos ganaron?

El chamaco mueve emociones. Es una persona muy aterrizada, es un niño de 16 años que a mi papá lo hizo llorar con sus interpretaciones. Tiene una historia con la que me identifico, les confieso que muchas veces me hizo llorar, tanto por lo que he sabido de su vida como por la manera en que canta y transmite.

´Al llegar al aeropuerto el pasado domingo, Fernando dijo que se volvieron como hermanos.

Sí, somos como hermanos. Me tocaba coachear gente poquito más joven que yo, con Fernando todo fue distinto desde un inicio en relación a los otros participantes, porque a pesar de ser tan joven, el y yo somos como viejitos atrapados en cuerpos de jóvenes.

"Todo se acomodó, el hecho de estar en la misma sintonía, provocó que Sujo siguiera los consejos que yo le daba. Es un niño muy aplicado. Estoy feliz por él y por su familia".

Nodal, no puedes negar que fuiste el gran ganón de La Voz porque además de triunfar con Sujo, hallaste el amor de Belinda.

Efectivamente. Bendito Dios fue un programa que cambió en mí muchas cosas y me dio oportunidades nuevas como encontrar el amor.

´¿Qué hay con los tatuajes que se hicieron?

Ahí están. Como duelen por cierto. Me traje a Ollie Venegas, propietario del local Famous Ollie Tattoo Studio, ubicado en Washington y en verdad que se la rifó.

´¿Qué te enamoró de Belinda?

Pues me enamoró que jamás había sentido algo tan bonito como lo que siento por ella. Cuando la veía me temblaba el ojo y la boca y decía,'qué mujer tan más bella'. Yo notaba que todo mundo tenía una perspectiva errónea de su persona. Al verla ahí y portarse así tan linda y esa intensidad que tiene, todo eso, en conjunto, me encantó. Es la mujer que quiero para toda mi vida, estoy muy enamorado.

´Si hay boda, ¿Llevarás a Fernando a cantar?

Claro, ya Belinda lo invitó.

´¿Qué recuerdos hay de tu presentación el 5 de julio del año pasado en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio?

No los quiero engañar, se qué estuvo muy linda esa presentación, pero se me borro un poco cassette, así que sin duda tengo que volver a ir.

¿Qué consejo les das a los laguneros?

No importa lo que opinen de ustedes, lo que importa es lo que ustedes lleven en el pecho y en la cabecita y al estar consientes de eso, hagan lo que les de la gana.