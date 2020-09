Se disparan casos de dengue en Torreón

En siete días aumentaron considerablemente los casos de dengue en el municipio de Torreón, al pasar de 6 a 27 personas afectadas por esta enfermedad que aparece con mayor frecuencia durante la temporada de lluvias, pues hay condiciones favorables para la reproducción del mosquito transmisor Aedes Aegypti.

En la plataforma nacional y con información actualizada al 7 de septiembre de 2020, el Panorama Epidemiológico de Dengue señala que a la semana número 36 el estado de Coahuila acumula 30 casos positivos de dengue, de los cuales 27 son de Torreón; uno es de Francisco I. Madero y otro más se registró en la ciudad de Saltillo.

En lo que respecta a la clasificación, en Torreón 24 casos son dengue no grave (DNG) y el resto figura dentro del dengue con signos de alarma (DCSA) más dengue grave (DG). En Francisco I. Madero y Saltillo se trató de pacientes con dengue no grave. En esta entidad afortunadamente no se han registrado defunciones por esta infección que se transmite por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos principalmente de la especie Aedes Aegypti y, en menor grado, de A. Albopictus.

En el vecino estado de Durango se contabilizan hasta el momento 22 casos de dengue no grave en el municipio de Mezquital y tampoco hay fallecimientos.

En todo el país, van 9,415 casos positivos a dengue, de los cuales 7,096 se clasificaron como DNG; 1,750 como DCSA y 569 como DG. Hasta ahora, la república mexicana reporta 28 muertes.

El Gobierno de México explica que los mosquitos necesitan depositar sus huevecillos en la pared de recipientes vacíos como botellas, tinacos, latas, floreros y llantas, mismos que pueden permanecer hasta un año en un ambiente seco y con la primera lluvia o humedad surgen las larvas, por lo que es importante prevenir la presencia de estos insectos y evitar su picadura.

Esta enfermedad causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave. Es importante no automedicarse y en caso de malestar acudir a una unidad de salud.

La Secretaría de Salud federal señala que en esta temporada los casos de dengue pueden aparecer de manera simultánea con los de COVID-19, por lo que es importante el control del mosco Aedes Aegypti para disminuir el riesgo de la ocurrencia de dos brotes epidémicos.

La recomendación para la población es voltear cubetas, tambos, tinas o cualquier objeto en el que se pueda acumular agua; compactar y depositar en la basura botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilicen porque pueden acumular agua; limpiar y cubrir cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico; cambiar el agua de floreros y bebederos de mascotas cada tercer día y utilizar medidas de protección personal en el hogar como mosquiteros en las ventanas, uso de ropa de manga larga y de repelentes de insectos.

Síntomas

Alerta contra el dengue. *Fiebre de 40 grados centígrados o mayor. Dolor de cabeza intenso y detrás de los glóbulos oculares. *Dolores musculares y articulares. Náuseas, vómito y presencia de masas o bolitas en el cuello o axilas y salpullido.