Exhortan en Durango a no celebrar fiestas patrias como antes

Porque el estado de Durango se encuentra en esta pandemia por COVID-19 en semáforo epidemiológico naranja, es decir, que el riesgo de contagio es alto, la Secretaría de Salud en la entidad llama a no celebrar las fiestas patrias como tradicionalmente se hacía e invita a resguardarse en casa y así evitar la propagación del virus.

En su habitual rueda de prensa virtual, el secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero, informó que al registrar un puntaje de 20, Durango se encuentra en semáforo color naranja. Hasta el día de ayer, el total de casos acumulados de COVID-19 es de 7,226 y 549 defunciones.

Tan solo en esta semana número 36 se registraron 698 contagios en la entidad. De ellos, 161 se presentaron en Gómez Palacio (para un total de 2,413) y 59 en Ciudad Lerdo (acumula 626).

De igual manera, González Romero explicó que en cuanto al índice de transmisión, Durango registra un 1 por ciento, aunque lo ideal sería que fuera menor.

"Decíamos que lo ideal de este índice debe estar por debajo de 1 para tener efectividad en el control de la pandemia y eso se logra con la contención de casos, aislando sobre todo a la gente positiva en sus casas", detalló el secretario.

En cuanto a la positividad de las pruebas, el funcionario estatal informó que es de 40 por ciento, por lo que una vez más exhortó a la ciudadanía a no salir sobre todo en estas fiestas patrias.

"Invitamos a no celebrar estas fiestas patrias como lo veníamos haciendo de tradición, porque es una situación fuera de control en relación a que resta pandemia. Si no cooperamos todos, no vamos a lograr nada. Lo que sí es que mantengamos en meseta alta el número de contagios, por lo tanto la cantidad en hospitales será mayor y por supuesto la mortalidad va a incrementar", dijo.

González insistió en no celebrar y no reunirse hasta que las condiciones de salud permitan volver a cierta normalidad. "No va a haber la normalidad que teníamos antes, hasta la espera de que la vacuna rinda los resultados que todos esperamos".