¿Cómo dejar a mi perro seguro si voy a salir de viaje?

Dejar a tu perro para irte unos días puede ser un martirio si no te sientes seguro o si sientes que algo más hizo falta.

Para evitar esto y poder disfrutar de tus vacaciones plenamente, aquí te tenemos una serie de recomendaciones al momento de dejarlo.

Considera sus necesidades

Lo principal es considerar cuáles son las necesidades que necesitamos cubrir. Aunque esto puede sonar evidente, lo cierto es que dependiendo del punto en el que se encuentre tu mascota tendrá aspectos distintos que son necesarios cubrir. Por ejemplo, si es un perro anciano, quizá no necesite de tanto paseos, pero tal vez si algún tipo de cuidado especial en casa.

Por otro lado, si es muy pequeño, debes considerar cuántos paseos requiere o si es destructivo en casa (debido a su corta edad). Esto es muy importante antes de elegir a quien ocupará el lugar de tutor durante los siguientes días.

Si planeas dejarla en casa, las llaves deben ir a alguien de confianza

Dejarlo en casa puede ser una opción si vas a estar fuera sólo un par de días. Las llaves de tu casa deberán ir a parar a manos confiables; se recomienda que, en caso de que se trata de un perro, sean dos o tres las personas que puedan ocuparse de él durante distintos momentos del día.

Quizá uno de tus amigos pueda ir por la mañana, otro a medio día y otro en la noche, o quizá uno a medio día y otro por la noche. Lo importante es que tenga un par de paseos y convivencia con otros para evitar que se deprima o que se vuelva destructivo por no hacer su ejercicio. Si se trata de un gato, con una visita al día bastaría, y en el caso de las aves, una vez cada dos días (dejando suficiente comida y agua) es suficiente.

Déjalo en casa de amigos o familiares

Si tu perro no está acostumbrado a quedarse solo en casa durante mucho tiempo, o sabes que esto no le gusta, puedes dejarlo en casa de familiares o amigos de confianza. Quizá a tus padres les haga ilusión tenerlo unos días, o quizá tu amigo que te visita seguido y que lo conoce muy bien no tendría problemas con cuidarlo durante un par de días.

Llévalo a una pensión canina

Esta es una excelente opción para los perros, ya que aquí se ocupan de cubrir todas sus necesidades, incluso tendrán paseos junto a los demás perros de dos a tres veces al día (depende de las políticas del lugar).

Es una ventaja también cuando se trata de perros ancianos que requieren de cuidados especiales, por ejemplo ingerir una medicina o quizá sí ha perdido la vista y necesita ser guiado en espacios nuevos.

Por lo general estos lugares tienen un coste que se acumula diariamente, puedes buscar uno que se adecúa a tus posibilidades, especialmente si sabes los días exactos que estarás fuera.

Es importante que antes de dejarlo en uno de estos lugares verifiques las condiciones bajo las cuales se quería tu perro, por mencionar algunas sería la cantidad de perros que admiten, el espacio donde estarán, en caso de estar en jaulas, el tamaño de la jaula, la limpieza del lugar y lo que incluye el alojamiento.

Toma en cuenta que cualquiera de las opciones anteriores requiere también de tu responsabilidad, ya que si sabes que tu perro tiene algún tipo de parásito, ya sea interno o externo, como las garrapatas y pulgas, debes comunicarlo para pedir asesoría. Dado que se recomienda llevar al perro al lugar antes del viaje con el fin de apreciar cómo se desenvuelve, este sería un buen momento para atenderlo antes del viaje.

En el caso de la comida, recuerda que debes dejar todo cubierto, incluso si lo dejas en una pensión lo más probable es que te pidan que lleves su alimento, y si no, puedes ofrecerte a llevarlo y comprar preciosos, ya que podría ser más económica la estancia si no incluye esto.

Además, si lo dejas con amigos o familiares, segúramente de llevarle premios que lo hagan sentirse consentido, ya que lo hará sentirse tranquilo de alguna manera. También sus juguetes o algún objeto o prenda que que asocie contigo para mantenerte cerca.