Danna Paola lanza canción en inglés y español junto a Mika

Danna Paola estrenó su más reciente producción musical Me, Myself junto a Mika donde entonan versos al inglés y español que hablan sobre las relaciones fallidas y la importancia del amor propio.

Con frases como “me quiero así”, “soy yo sin ti”, “vuelo con las alas rotas” o “me tengo a mí”, la intérprete mexicana ha vuelto a sorprender a su fans luego del reciente lanzamiento de Santería en colaboración con Lola índigo y Denise Rosenthal.

Danna sigue cosechando triunfos en la industria musical tras unir su voz a la del artista líbano-británico Mika, con quien de nueva cuenta busca expandir su música en el mercado internacional.

Pues cabe mencionar que anteriormente la cantante de 25 años lanzó junto al grupo musical británico New Hope Club el tema Know Me Too Well hace 11 meses y el sencillo So Good en colaboración con el cantante inglés HRVY hace un año.

La intérprete de Mala Fama no ha descansado durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, pues esta no ha hecho otra cosa más que alimentar la creatividad de la cantante quien se ha sabido adaptar a las circunstancias para sorprender con lanzamientos musicales tales como Contigo, Nada, Tq y ya, Sola y más recientemente No bailes Sola junto a Sebastían Yatra.