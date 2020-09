Hoy cumple 32 años de edad 'Fanny'; desapareció en Torreón durante 2004

Este viernes 11 de septiembre de 2020, cumple 32 años de edad Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortíz, desaparecida un 5 de noviembre de 2004 en la ciudad de Torreón. Se trata de uno de los casos más emblemáticos en cuanto a desaparición se refiere, mayormente en la zona norte del país y que incluso ha alcanzado medios de comunicación nacionales e internacionales.

Con un emotivo mensaje, su madre, Silvia Ortíz, presidenta del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) recordó a su hija, así como 16 años de no verla y de extrañarla, pero con la seguridad de que su familia la seguirá buscando hasta encontrarla.

"Hoy cumples 32 años, mi niña hermosa, y no te vemos desde que cumpliste los 16. Has pasado la mitad de tu vida en Dios sabe dónde, has pasado 16 años sin tu familia. Han pasado 16 años y no sabemos dónde estás, no sabemos ya qué hacer, a dónde ir y con quién hablar. Hija, no sé si aún vives o no, lo único que queremos es encontrarte y compensar el tiempo llenándote del amor que no te hemos podido dar en todo este tiempo", son algunas de las palabras que le dedicó Silvia Ortíz a su amada "Fanny" en redes sociales.

En un texto escrito en la página de Facebook, la presidenta de Grupo VIDA, manifestó su deseo por abrazar a su hija y le pidió perdón por no haberla encontrado durante todos estos años.

"Dios, ten piedad y toca los corazones de quienes saben y tienen la verdad. Te imploramos, dile al oído (a Silvia Stephanie) que la buscamos, que la amamos, cuídala donde quiera que esté".

Desde 2004 y hasta la fecha, Silvia Ortíz y su esposo, Óscar Sánchez-Viesca han buscado incansablemente a "Fanny" en varios puntos del territorio mexicano y en otros países como Estados Unidos, pero hoy en día, no se tiene una pista sobre su paradero.

En redes sociales, la familia público algunas fotografías y videos donde aparece Silvia Stephanie sonriendo y haciendo gestos. En ellas hay leyendas como "En casa te esperamos", "Te extrañamos" y "¿Hasta cuándo Dios?, ¿Hasta cuándo nos permitirás verla?".

Si usted quiere aportar alguna información que ayude a localizar a la joven puede comunicarse al teléfono 8712-05-40-06 o bien, enviar un correo electrónico a: [email protected]