Critican a Hoy por invitar a Irina Baeva como conductora

Tras la salida obligada de Andrea Legarreta por COVID-19, el programa Hoy no ha atinado a la hora de escoger a su conductora sustituta, ya que su primera opción, Livia Brito, fue muy criticada en las redes sociales y, este jueves, volvió a ser cuestionada su elección en la imagen de Irina Baeva.

Los seguidores aún no perdonan a la actriz, de quien recuerdan que se hizo pareja de Gabriel Soto, aun cuando el también actor estaba casado con Geraldine Bazán, hasta ironizaron que sólo faltaba que invitaran a Karla Panini para hacer la tripleta de las "figuras más odiadas".

Así, este jueves, Irina acompañó a Arturo Carmona, Juan José Origel, Raúl Araiza, Pedro Prieto y Marisol González en el foro de Televisa y como es una costumbre por parte de la producción, el programa compartió una fotografía de Irina junto a Araiza que se llenó de mensajes negativos.

"No puede ser, van de mal en peor", "¿Por qué se empeñan en invitar a gente que el público no quiere?", "¿Qué pasa con esas invitadas? no me agradan", fueron algunos de los mensajes.

¡Ya arrancamos! Te deseamos un increíble viernes Quédate con nosotros porque nos vamos a divertir mucho #HoyToca gozar contigo pic.twitter.com/hs7jG09pXM — Programa Hoy (@programa_hoy) September 11, 2020

Refrendan su amistad

Galilea Montijo compartió por su parte en su cuenta de Instagram una imagen para expresar lo que siente por Legarreta, quien se mantiene aislada en su casa porque la semana pasada dio positivo en la prueba del coronavirus. Con esta selfie se confirma que su amistad se fortalece en las buenas y en las malas.