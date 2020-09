Marilyn Manson lanza nuevo álbum We Are Chaos

Marilyn Manson emocionó este viernes a fanáticos con el lanzamiento de su undécimo disco de estudio We Are Chaos.

El artista de 51 años decidió retomar el concepto de álbumes con dos lados, A y B, en su nueva producción discográfica que incluye 10 canciones.

El proceso de We Are Chaos le llevó a Manson más de un año y medio y recientemente liberó el sencillo Don’t Chase The Dead.

Dicho tema es el segundo vistazo del nuevo disco de Manson, después del lanzamiento del tema principal y homónimo al disco el pasado mes de julio.

Listen to "DON'T CHASE THE DEAD” off of Marilyn Manson's upcoming album, WE ARE CHAOS, out tomorrow!https://t.co/rp866NxFXZ — Marilyn Manson (@marilynmanson) September 10, 2020

Hablando sobre el proceso de creación del álbum, Manson comentó que “fue grabado hasta por completo sin que nadie lo escuchara hasta una vez finalizado”.

“Definitivamente hay un lado A y un lado B en el sentido tradicional, pero como un LP, es un círculo en el que las personas podrán poner la última pieza del rompecabezas para darle forma a las canciones”, señaló en una entrevista.

We Are Chaos llega después del último álbum de Marilyn Manson en 2017, Heaven Upside Down.