Critican en Lerdo falta de funcionalidad del Instituto de Planeación

El expresidente de Empresarios Lerdenses A.C. (ELAC), Homero del Bosque, criticó la falta de funcionalidad del Instituto Municipal de Planeación, creado desde la pasada administración y puesto en marcha en la gestión del alcalde Homero Martínez ante la falta de un Plan Municipal de Planeación que, aseguró, no se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

"Las obras que se han estado dando se hacen sin ningún consenso real, casi estamos pensando son así como algunas situaciones que piensa el presidente y se pone a hacerlas", consideró Del Bosque.

Tales observaciones se hicieron ante el director de Obras Públicas, Juan Antonio Sánchez López, con quien se reunieron ayer como ciudadanos preocupados por su municipio, según manifestó el empresario.

Recordó que en su momento celebraron la creación del Instituto de Planeación Municipal, "hoy tenemos un Instituto de Planeación que prácticamente no funciona, está nada más de nombre", recalcó. Del Bosque aseguró que este problema no es solo de esta administración, "no hablo de ahora sino de muchas administraciones atrás, Lerdo carece de una buena planeación".

Asimismo, comentó que al acudir al Registro Público de la Propiedad para solicitar el Plan Municipal, descubrió que no se encontraba registrado como lo exigen las normas para ser validado.

"En su momento solicitamos al Registro Público que nos mostrara cuál es que tenía registrado, no tienen ninguno, realmente estamos funcionando sin un Plan de Desarrollo Urbano, no nos rige nada", expuso.

Uno de los problemas con los que se enfrentan los empresarios al carecer de este plan estratégico es que se registren situaciones como las que él mismo padeció. Al realizar el pago del Predial de un establecimiento ubicado sobre el bulevar Alemán, la tarifa fue comercial pero al momento de querer instalar un negocio, este no resultó comercial, por lo que era necesario pagar el cambio de uso de suelo.

Del Bosque señaló que estas situaciones pudieran ser obstáculo para la llegada de nuevas inversiones al municipio.