Preocupa a la IP de La Laguna menor presupuesto a estados

Preocupa a empresarios la reducción a los estados en el presupuesto del Gobierno federal para el próximo año; consideran que los ajustes causarán un fuerte impacto económico.

Luis Cuerda, presidente de la Canaco y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), consideró lamentable que se continúe con los recortes al presupuesto para las entidades y confió en que no existan tintes políticos detrás de estos ajustes.

"Se incrementó el presupuesto a los diputados y a los partidos políticos, pero tanto el estado de Coahuila como el municipio de Torreón se verán perjudicados con la asignación que se prevé para el próximo año, siendo que también se redujo el recurso al sector salud; cuando el Gobierno federal apoyó muy poco a la pandemia, le tuvieron que entrar el Estado y los Municipios con recursos propios. Es muy lamentable, esperemos que al interior del Congreso se dé la discusión para revertir esto, para reubicar el gasto donde se requiera", expresó.

Humberto Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que la infraestructura ha sido escasa en esta administración federal y se ha agravado el panorama con temas como la contingencia sanitaria y la crisis derivada de ella, por lo que los recortes afectarán considerablemente el rubro de la obra.

"Ya veníamos con tres años en bajada y ahora se volverá a castigar a la infraestructura, pero en las obras que interesan al presidente no se bajaron los montos, sino que se aumentaron, y todo está en el sur, aquí no nos llega nada", comentó.

Los empresarios coincidieron en que el recurso principal se destina a los proyectos que son prioritarios para el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que el presupuesto para turismo es solo para el Tren Maya, sin promoción del sector en México.

"Son obras de capricho y tristemente observamos que es para la parte sur del país", dijo Cuerda, "no hay obras importantes para la región norte, que es quien sostiene, en gran medida, al país; no estamos en contra de que el sur reciba recursos, pero no (se debe) descuidar al sector productivo en el norte".