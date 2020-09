Sesionan en Lerdo vía virtual ante brote de COVID-19

Ante el brote de COVID-19 al interior del Cabildo de Lerdo, ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria número 41 de manera virtual, con la presencia de todos los integrantes a excepción del regidor priista Manuel de Jesús Sánchez Calzada.

Cabe recordar que el pasado jueves 3 de septiembre se confirmó el primer caso de COVID-19 entre los regidores del Cabildo, lo que obligó al resto de los ediles a solicitar el apoyo del Ayuntamiento para realizarse las pruebas en el medio privado. Hasta el momento se han confirmado cinco regidores y seis asistentes contagiados.

Ayer, poco después de las 8:30 de la mañana, inició la Sesión de Cabildo vía Zoom, con algunos problemas técnicos por parte de los ediles como fallas en la conexión de la octava regidora por Morena, María Guadalupe Femat, así como por la falta de destreza de la mayoría de los regidores en el manejo del programa.

Desde el pase de lista por parte del secretario del Ayuntamiento, Dimas López Martínez, algunos contestaban sin tener el micrófono encendido que fue la constante por parte de los regidores.

En asuntos generales, la regidora y presidenta de la Comisión de Salud, Esmirna Gutiérrez, solicitó el apoyo para dos colaboradores de la Sala de Regidores para que se practiquen la prueba COVID-19, a lo Dimas López recordó que la mitad de los asistentes de los regidores no se han hecho la prueba.

"Ustedes van a regresar tentativamente hasta el 21 de septiembre, no tienen por qué estar preocupados por los asistentes. Carlos Torres ya se hizo la prueba y salió negativa, aquí tengo sus resultados. Falta Claudia, no presenta sintomatología", dijo.

También en asuntos generales, la regidora por Morena Gloria Torres denunció una "campaña sucia" en redes sociales en su contra. "Denunciar en Cabildo la guerra sucia que se desató hace unos días porque alguien me tomó fotos y dio falsa información que subieron a una página que se llama Coronavirus en La Laguna, yo vi a una persona, lo puse en el grupo de Cabildo, persona que trabaja en presidencia".

Ante tal queja, el secretario del Ayuntamiento solicitó que se presentara la denuncia por escrito de forma directa en la secretaría, ya que la queja fue en contra de una persona que labora en dicha instancia. Ante eso, la edil dijo no estar segura, "no puedo poner una denuncia con nombre porque no me consta".

Cabildo

