Discuten por solicitud de informes financieros

Ayer jueves surgió una discusión en la sesión de Cabildo a raíz de la intervención de la regidora priista Aidé Román, que desencadenó una serie de réplicas por alusiones personales.

Román pidió la palabra durante la sesión para informar que interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito de La Laguna VIII Circuito, mediante la cual reclama a las autoridades municipales, como el tesorero, Cuauhtémoc Estrella; el contralor Carlos Rosales (quien ya no forma parte de la administración); y el director de Egresos, Antonio Favela; la omisión y falta de respuesta a solicitudes que hizo por escrito desde el pasado 11 de agosto, donde pidió un extenso informe desglosado de los ejercicios y recursos financieros aprobados en todos los conceptos.

En su intervención, la regidora excedió su tiempo permitido con base en el reglamento, por lo que intervino el secretario del Ayuntamiento, Zuriel Rosas Correa, lo cual molestó a la regidora y fue entonces cuando el síndico municipal, Omar Castañeda González, pidió congruencia a Román.

"Usted en tres ocasiones me marcó el tiempo en la sesión pasada, de tal modo que yo le pido que sea congruente", manifestó Castañeda, provocando la intervención del regidor priista Francisco Bardán quien le dijo al síndico que "usted no es el dueño de cabildo".

Castañeda González intervino nuevamente para informar que el Ayuntamiento se encuentra en tiempo de dar contestación a la solicitud de la regidora.

Por su parte, la regidora por Morena, María Elda Nevárez Flores, solicitó respetar el reglamento y no asaltar, como estaba ocurriendo, con el uso de la voz.

Mientras tanto el regidor Francisco Bardán balanceaba frente a la pantalla y durante la transmisión de dicha sesión una carpeta con insultos dirigidos al síndico municipal, quien lo ignoró.

Castañeda solicitó la palabra de nuevo para referirse a la regidora Aidé Román luego de varias intervenciones de esta última. "Yo creo que se actúa con mucho cinismo. Es importante que le den la información que solicita y que no tiene mayor trascendencia....¿Por qué no pregunta de las observaciones de los 600 millones de pesos con los que se desfalcó a los gomezpalatinos? Estamos hablando del desfalco más grande de la historia de Gómez Palacio y a usted se le hace importante que no le desglosen una información. Discúlpeme, pero a quién quiere sorprender", refutó Castañeda.