Almada está firme

uillermo Almada continuará y por un largo tiempo, como timonel de los Guerreros. El Presidente Ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, así lo confirmó ayer.

El mandamás Albiverde, brindó una conferencia de prensa virtual a la distancia desde el TSM, con la intención de dejar clara la postura del club, aunque por momentos, ante la insistencia de cuestionamientos acerca de algún ultimátum para el estratega uruguayo, en tono molesto, el directivo se mostró sorprendido por la "necedad" de las preguntas y hasta llamó "incendiarios" e "inmediatistas", a quienes lo catalogaron de esa manera.

"El apoyo a Guillermo (Almada) y su cuerpo técnico es irrestricto" señaló de manera enfática Elizalde quién además agregó "En Santos buscamos el mediano y largo plazo. Hoy, con este cuerpo técnico y el grupo de jugadores, estamos convencidos que ese es el camino". Expresó que la serie de imponderables que se les han presentado, como el caso de contagios por el COVID-19 y lesiones, algunas graves que ameritaron intervenciones quirúrgicas, no han dejado al técnico sudamericano, poderle dar continuidad al cuadro que preparó durante la pretemporada.

"No hay crisis o situación para considerar lo contrario. Hablar de un ultimátum es incendiario, es una postura que no va acorde con la realidad que vive hoy el plantel, si bien los resultados no se han dado, no podemos hablar de una crisis como tal, es una racha negativa". Dante recalcó que esto es un tema derivado de resultados, que no le preocupan porque el funcionamiento es el adecuado y los jugadores, están en este mismo tenor, por lo que negó rotundamente de que exista alguna inconformidad en el plantel.

"Es un grupo unido y cerrado, enfocado en el resultado y en el proceso. Si bien los resultados no han sido favorables, pero el trabajo se está haciendo. Hay que salir adelante con esfuerzo y éste no se negocia". Indicó que el diagnóstico hasta el momento es muy claro, y aunque los resultados no se han dado, el transitar de los partidos los ha dejado tranquilos, ya que el equipo hace lo que sabe, por lo que ya están enfocados para el partido de mañana ante Tigres.

Insistió Elizalde que deben ponerse a analizar lo realizado por Almada desde su llegada a la Comarca, donde fue líder del torneo y en el pasado que se suspendió, en el Clausura 2020, marchaban como terceros, enfilados a la calificación a la liguilla. "La planeación del equipo se hace junto con el cuerpo técnico y el área deportiva, es un torneo atípico y desde ahí lo debemos analizar, a esto hay que sumarle las lesiones que terminaron en quirófano y que hoy nos tiene con un plantel mermado".

Las lesiones de Brian y Adrián Lozano, así como Ayrton Preciado, eran del conocimiento público, pero luego de semanas de nula información y enigmática hasta cierto punto, que provocaban y daban pie a la especulación, Elizalde dio a conocer que Orrantia regresará en dos semanas y Betsiel Hernández continuaba su rehabilitación, luego de haber librado el quirófano apenas. "Ayrton (Preciado) ha arrastrado una serie de lesiones en las tibias, lo cual ha impedido mostrar su nivel y las razones por la que se apostó por este fichaje, está ansioso por volver y realiza una recuperación intensa, lo tendremos listo para finales del torneo" dijo el Presidente Ejecutivo.

De manera clara indicó, que en el club no hay héroes ni villanos, ya que son un equipo y están unidos en las buenas, en las malas y en las peores, reconociendo que están viviendo un mal paso, pero muy conscientes que con el trabajo lo van a resolver, respondiendo todos como una organización y no uno solo. "Yo estaría preocupado si el equipo no mostrara pundonor, ese orden y la capacidad de generar oportunidades. Me ocupa el hecho de que se viene trabajando muy bien durante toda la semana y en los partidos, todo puede suceder. Los jugadores están lastimados en el tema deportivo y anímico".

No quiso anticipar un balance de los Guerreros a la fecha, ya que eso se cierra al finalizar el torneo, por lo que lo considera "inmediatista" el sacar conclusiones en la jornada 10. "Creo que los refuerzos están tratando de posesionarse, de ganarse un lugar en el plantel y el análisis prefiero que se haga al final del torneo que es cuando podemos hacer un verdadero corte de caja, estamos en un pequeño bache de resultados".

Y es que recalcó que Santos Laguna tiene un plantel armado para estar dentro de los primeros lugares de la competencia, pero derivado de todos los imponderables ya mencionados, si no se puede lograr, lo importante es estar dentro de la fiesta grande y buscar esa trascendencia. "Ya estando en esta fase final, que como sabemos es un torneo nuevo para todos, seguir trabajando y avanzando, pero sería adelantarnos en los tiempos, pueden pasarnos muchísimas cosas, pero en la manera que seguimos trabajando con toda la infraestructura que hay en la organización, la estructura que tenemos en la cantera y la importante nómina que tenemos en nuestro plantel, nos va a permitir darle la vuelta, porque para eso está planeado este equipo".

En cuanto a los rumores, de que en un futuro cercano ya pudieran ingresar personas a los estadios, Dante se mostró cauto y aunque sin lanzar las campanas al vuelo, solicitó paciencia en un tema que no depende de ellos. "Estamos en pláticas y en la fase de análisis de esta situación, el virus es novedoso y sufre mutaciones por lo que estamos expectantes a lo que definan las autoridades correspondientes" señaló.

Lo que dejó claro, fue que el Estadio Corona ya está listo para recibir a un aforo reducido con todas las medidas necesiaras y protocolos correspondientes para la nueva normalidad. "Nada nos anima más, que la fecha está próxima, pero lo haremos con absoluta responsabilidad, porque este análisis debe ser profundo y no podemos dejar las especulaciones, ni podemos permitirnos ningún margen de error, lo tendremos que hacer de la mano de la gente, saberlo manejar de manera ordenada y no anticipar una víspera de algo que pudiera retroceder".

2 VICTORIAS tienen los Guerreros del Santos Laguna en el actual torneo, bajo el mando de Almada.