La Laguna es muy especial para Griss

Griss Romero tiene una conexión especial con la Comarca Lagunera. Su padre nació en estas tierras y además una foto que un colaborador le tomó en una visita a El Siglo de Torreón es común que los fans se la lleven impresa en donde sea que se presente para que se las autografíe.

"Las veces que he estado en Torreón han sido muy especiales para mí. Para empezar; mi papá es de Torreón, cada que voy los fans me dan mucho cariño y les cuento que una foto que me tomaron justo ahí en El Siglo la han impreso muchos de mis seguidores y me la han llevado para estamparle mi rubrica", contó emocionada.

La cantante, quien se dio a conocer hace ocho años en Internet, platicó con esta casa editora de sus planes y de un concierto virtual que ofrecerá este 12 de septiembre. En sus redes hay links para que la gente pueda comprar los accesos.

"Este show será desde el escenario del Pepsi Center. Todo esto será muy especial para mi porque será mi retorno a un escenario, tras la pausa de la pandemia, y además, un porcentaje de la taquilla será destinado a personas del staff, músicos que logran que un concierto salga adelante. Es justo que les demos un reconocimiento a ellos que nos han dado tanto en cada show", sostuvo.

Griss comentó que mientras prepara un material discográfico inédito lanzó el tema Vete ya, el cual grabó en su casa.

"Esa rola la saqué como un proyecto desde mi hogar, sin embargo, estoy muy enfocada en mi próximo disco de melodías inéditas con un sonido distinto. Tiene una fusión de géneros entre regional y pop. Tendrá 12 temas, de los cuales dos ya están listos y yo creo el primer sencillo saldrá en octubre.

"La mayoría de las rolas son mías. Hay muchas mujeres involucradas en las canciones del disco, sé que no las conocen, pero estoy segura se van a identificar con todas", dijo.

Aunque a Romero se ha inclinado por entonar temas de desamor, ella aclaró durante la charla que, "no vivo despechada".

"Hay amor, desamor, gratitud y mucha libertad en este álbum. Cuando me enojo trato de ocultar lo que siento, sin embargo, me ha pasado que a veces he explotado y es ahí cuando me he puesto a componer".

Griss externó que está consciente que presentar rolas nuevas será un gran reto ya que la gente la ha identificado todos estos años versionando temas de bandas como la MS o la Arrolladora.

"No voy a dejar de hacer covers porque eso es parte de mí, pero tengo un peso muy grande porque he elegido rolas que tienen letras impresionantes y de repente venir y decir, 'esta soy yo', puede que algunas personas digan, 'no pues mejor los covers'.

"Para mí, este disco que viene es una satisfacción personal porque por fin me estoy atreviendo a buscar algo nuevo y hallar mi sonido. Abrí mi corazón en este material, espero que cuando salga ustedes me digan qué les pareció".

Por otro lado, Griss reconoció que pudo conocer la fama gracias a la versión que hizo del tema Te hubieras ido antes, de Julión Álvarez.

"Hace ochos años subí mi primer video y de repente cuando subí Te hubieras ido antes, se fue como una ola, junto con el video oficial de Julión y eso me trajo mucha gente y llamé la atención de los medios de comunicación".

En Spotify

Las cinco rolas más escuchadas de Griss en la plataforma son: *Mi razón de ser *Cuando tú me besas *Entonces qué somos *Te hubieras ido antes *Miénteme