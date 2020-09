Pronostican lluvias ligeras para este fin de semana en La Laguna

Pronostican lluvia ligera para este fin de semana en la Comarca Lagunera, incluso el lunes se mantendría la posibilidad de precipitación intermitente.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que estas condiciones de precipitación muy ligera, de forma intermitente, se descartan para este viernes pero el sábado, domingo y lunes nuevamente se presentarían.

"Vamos a tener cuatro o cinco días de precipitaciones de ligeras a moderadas en la Comarca Lagunera, de los 10 hasta los 15 milímetros acumulados diarios, temperaturas máximas de los 33 a 35 grados centígrados y mínimas de los 17 a 18 grados", comentó.

Señaló que no se genera incremento en la velocidad del viento, por lo que se descarta polvo o tolvanera. Indicó que estas lluvias se deben a la entrada de humedad procedente del océano Pacífico y el canal de baja presión que cruza por la región.

"No hay sistemas meteorológicos, en específico, que nos ocasionen estas precipitaciones, es humedad propia de la temporada, hay un sistema frontal que está el centro del estado de Coahuila, el número 2, se espera que en las próximas horas se disipe sin dejar grandes consecuencias en la Comarca, pero sí ocasionó que no tengamos o no se presenten temperaturas por encima de los 35 grados centígrados", expresó.

En la madrugada de ayer se registraron 0.3 milímetros de lluvia en Torreón, 1.9 en Lerdo y 2.3 en San Pedro, de acuerdo al registro del Observatorio Meteorológico.

En la Comarca Lagunera, se espera un clima caluroso por la mañana y por la tarde, cielo medio nublado a nublado con lluvia, viento ligero a moderado del noreste.