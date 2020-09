Dulce María volverá a la TV luego de dos años de ausencia

Lo que convenció a Dulce María de volver a la televisión fue la valentía de su personaje. Desde el año 2018 la actriz mexicana no regresaba a una producción, pero ahora decidió hacerlo para la segunda temporada de "Falsa Identidad".

Victoria Lamas es el papel que interpreta como uno de los nuevos personajes de la teleserie, que estrena el próximo 22 de septiembre por Telemundo. Se trata de una abogada que llega a aliarse con los protagonistas, Diego (Luis Ernesto Franco) e Isabel (Camila Sodi).

"Era retador para mí porque es una mujer muy estructurada, muy valiente. Tuve que hacer entrenamiento con armas y también el reto de aprenderme los términos legales con los que ella habla, que es algo con lo que no estoy familiarizada. Aparte es una mujer sin miedo, dispuesta a todo, ese es el plus de este personaje y por eso asumí esta participación y me encantó la oportunidad de entrar en esta serie", contó Dulce María.

Desde enero comenzaron las grabaciones del proyecto que ha sido filmado en Nebraska, la Ciudad de México y Sonora. Para cuando la pandemia se declaró, ella casi había terminado de grabar toda su participación, pero tuvo que volver a retomar junto a todo el elenco en julio para los últimos detalles.

Este además es un papel distinto a todos los que ha interpretado porque, entre otras cosas, lo asume al mismo tiempo que su primer embarazo.

"Lo que me he dado cuenta es que se dice muy fácil así como 'ay estás embarazada ¿y qué proyectos tienes?, ¿y qué sigue?'. Como que se normaliza, se demerita o se da por hecho que la mujer se embaraza y es como si no pasara nada. Realmente es un proyecto muy importante, un proyecto donde estás dando vida y un proyecto en el que con el simple hecho de estar acostada tu cuerpo está generando un ser humano, entonces es algo que yo le reconozco a todas las mujeres que han sido madres o que están embarazadas en este momento tan duro", expresó.

Y aunque no se identifica mucho con la personalidad de Victoria Lamas, pues ella es un poco más explosiva, lo que más valora es su capacidad de superar las adversidades.

"Mucha gente que pasa por lo que ella pasó se hubiera vuelto súper mala o vengativa y ella no; ella es súper resiliente, supo cómo trabajar ese dolor y no se le olvida que tiene que hacer justicia, está luchando con todo para eso, pero tiene paciencia, es muy estructurada, muy estratega, observadora. Ella piensa las cosas y dice 'ok, voy a planear qué hacer' y además ayuda a la gente, que como ella ha sufrido, con una fundación. Tiene muchos valores, pero obviamente no todo le sale bien porque se topa con gente que no cree en ella", detalló.

Además de este proyecto, recientemente estrenó la película "Más allá de la herencia" en EU y Puerto Rico y sigue trabajando en su proyecto musical como solista llamado "Origen".