¿Qué conflictos tuvieron Xavier Ortiz y Charly López?

Tras la muerte del cantante mexicano Xavier Ortiz, exintegrante del grupo Garibaldi, su compañero Charly López ha sido juzgado en redes sociales como uno de los causantes del fallecimiento.

El pasado 7 de septiembre se dio a conocer la noticia del deceso a causa de un suicidio. Con anterioridad Ortiz declaró que estaba atravesando una difícil situación económica y sentimental, pues el confinamiento debido a la pandemia actual lo obligó a suspender sus proyectos como productor y cantante y además por cuestiones de sanidad no podía ver a su pequeño hijo de ocho años.

Todos los que formaron parte de Garibaldi dedicaron de alguna forma unas palabras de despedida para quien fuera su compañero de aventuras.

Entre ellos Charly López, quien en una entrevista televisiva aprovechó para recordar un mal entendido que había tenido con Ortiz en el pasado debido a los distintos proyectos que derivaron del grupo musical, que en 1989 formó el productor Luis de Llano. Esto dio motivo a que lo acusaran de no ser un buen amigo e incluso responsable de algunas desgracias de Xavier.

Durante los años que Garibaldi estuvo vigente estas fueron las diferentes etapas que atravesó y que desencadenaron pleitos entre Xavier y Charly:

Primer cambio de generación

En 2001 y luego de que los integrantes originales: Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega comenzaran a trabajar en proyectos propios como la producción y manejo de nuevos grupos. Se convocó a nuevos elementos, quedando el octeto conformado por Alyn Chenillo, Rebeca Tamez, Ana Saldívar y Paola Toyos, Agustín Arana, Rafael Amaya, Ricardo Crespo y Stefano Bosco.

En 2019 en medio del enfrentamiento, Ortiz le reclamó a López por haber influenciado a Agustín Arana para que abandonara un proyecto que él producía e irse a la nueva generación de Garibaldi. Posteriormente Arana habló para aclarar que realmente fue Luis de Llano quien lo llamó.

Asimismo Charly reconoció que, a petición del sobrino de Ortiz, tomó un proyecto musical llamado "Deseo", que originalmente producía su amigo.

El fraude: No cantaban

En 2016 Patricia Manterola dio a conocer la noticia de que varios de los ocho integrantes originales realmente no eran buenos vocalmente, sino que el concepto más bien dependía del performance que formaban con ritmos de merengue, baile, galanura y vestuarios. Posteriormente el productor Luis de Llano lo confirmó.

"No cantan porque no tienen que cantar, la gente canta todo, es un grupo que vas a ver, no vas a oír; hay grupos que sí, obvio en la voz de Reik sí ves algo que se distingue, pero hay muchos grupos que son más coreográficos que vocales", afirmó Luis de Llano.

Finalmente, Charly López reconoció públicamente que ni él ni Sergio Mayer cantaban y reto a Xavier a que lo hiciera, porque a su consideración, él tampoco era un buen cantante. Sin embargo, ahora en su mensaje de despedida reconoció: "Él era el más bueno de todos, trabajador, actor, cantaba, creo que era el único que cantaba de nosotros".

Pleito por el nuevo concepto

Bajo el nombre de GBLI, el concepto de Garibaldi sigue en pie y es producido por Charly López, pero en 2019 este fue el conflicto mayor entre ambos cantantes, pues Ortiz argumentaba que la idea fue suya y en plena gestión del proyecto, López se lo arrebató.

Se agredieron verbalmente en televisión, pero después se reconciliaron y según afirmó López, todo fue parte de un montaje que aunque dejó ver ciertas diferencias, se resolvió de inmediato con un abrazo.

"Fue más que todo, como una comedia porque realmente nosotros tuvimos peleas más fuertes dentro del grupo, mucho más fuertes con Sergio de verdad terribles de casi llegar a golpes y lo de ahí fue una tontería, al final del día terminamos hablando Xavier y yo que en algún momento se iba a unir, si seguía Garibaldi y estaba GBLI, me iba a pasar la estafeta para continuar la nueva generación", dijo Charly López al programa "De primera mano".

Ayer miércoles Charly compartió un video en sus redes sociales donde aclaró la situación ya que reconoció que le duele mucho ser atacado como el responsable de la muerte de quien fuera más que su amigo, su hermano.