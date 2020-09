Arranca campaña Como Lagunero Que Soy #MePongoMiCubrebocas

Hoy arranca formalmente la campaña Como Lagunero Que Soy #MePongoMiCubrebocas que busca promover la aplicación de esta medida al igual que el uso de gel, la sana distancia y guantes así como evitar que la ciudadanía se relaje en ese sentido.

Esta campaña consiste en la difusión de estas medidas así como la entrega de cubrebocas, gel y guantes en sectores populares de los municipios que integran la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango.

La campaña lleva la imagen de Arturo Ortiz, la voz más conocida del famoso grupo musical lagunero de Tropicalísimo Apache que además realizó una modificación a una de las canciones más populares del grupo, El Camionero, para usarla como parte de la campaña por su ritmo pegajoso y con la finalidad de llegar a más personas ya con la letra de Como Lagunero Que Soy. También se realizó un vídeo en ese sentido usando esta canción. A esta campaña se sumo además el luchador profesional Lagunero Blue Panther que actualmente forma parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, quién también elaboró un video con este propósito.

Como Lagunero Que Soy es una iniciativa de El Jurisconsulto, Sanatorio San José, Gari Producciones, Neurocomunicación Maga, Jesús Hurtado de Ayuda Humanitaria y hacen el exhorto a todas las empresas que quieran sumarse pues el objetivo es evitar el incremento de contagios por coronavirus que de espera en temporada invernal así como poder reactivar la economía lo más pronto posible disminuyendo la incidencia de casos mediante el respeto de los protocolos de salud y prevención establecidos.

Juan Carlos Baca, director de El Jurisconsulto, dijo que se trata de evitar que la ciudadanía deje de usar el cubrebocas como ya de ha venido viendo en últimas fechas para lo cual llevarán a las colonias populares, ejidos, barrios y mercados populares estás herramientas de prevención por lo cual también hizo una invitación a todas las personas que quieran ser voluntarios ya sea para donar cubrebocas o ayudarles en la logística de repartición.

El vocalista, Arturo Ortiz, de Tropicalísimo Apache, habló de la importancia de que la gente siga usando el cubrebocas para que más pronto se pueda regresar a la normalidad.

"No estoy de acuerdo en que la gente se relaje y no se su cubrebocas, lo que es preocupante por muchas razones, principalmente, porque no podemos salir a trabajar y entonces la pandemia se retrasa más y más", dijo y aseguró: "Para mí es muy importante concientizar a la población".

Juan Ávalos, del Sanatorio San José, dijo que consideran muy necesaria esta intervención porque en la comunidad han visto que la gente anda ya por las calles con mucha confianza de no enfermarse.

"Tenemos que usar cubrebocas, guardar la distancia lavarnos las manos. Nosotros pensamos que es un buen tiempo para reforzar estas medidas", aseguró.

Francisco García, de la agencia Maga, mencionó que siempre han tenido la intención deponer sus habilidades al servicio de la ciudadanía para poder crear contenidos que ayuden a concientizar a la población.

Jesús Hurtado, de Ayuda Humanitaria, dijo que ésta es una campaña presencial, física, de apoyo y de concientización.

Los participantes hicieron además un exhorto a los empresarios que quieran a sumarse a esta campaña para que les donen cubrebocas gel o guantes y/o sí así es su deseo ayudar de forma voluntaria a repartir este tipo de productos. La campaña inicia oficialmente hoy pero esperan extenderla hasta diciembre.