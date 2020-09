Lo que debes saber sobre el perro maltés

El perro bichón maltés es una raza surgida en el Mediterráneo, siendo Italia quien tomó el patrocinio de la raza.

Se trata de un perro muy pequeño, que suele rondar los tres o cuatro kilogramos. Tampoco medirá más de 25 centímetros. Uno de los rasgos que más destacan de él es su manto blanco a una sola capa, que es largo, liso y sedoso. Aunque las organizaciones sólo lo admiten en color blanco, también se puede encontrar con manchas doradas.

Tiene un carácter muy alegre, divertido y cariñoso. Es un excelente perro de compañía y no es nada solitario. Le gusta pasar tiempo con personas y otras mascotas. Es protector, por lo que disfruta tener sus juguetes y otros objetos para morder; también es un poco nervioso y juguetón, por ello sufre si pasa demasiado tiempo solo en casa.

Aunque por lo general goza de buena salud, puede llegar a tener problemas de rodilla o rótula (luxación. Si sufre sobrepeso puede agravarse la enfermedad, además de ser fomentada si aún no la sufre. También puede padecer alergias a algunos alimentos humanos. También puede sufrir conjuntivitis debido a la irritación de ojos o cierto tipo de pelo.

Otras enfermedades que pueden afectar son el cáncer, las enfermedades del corazón o insuficiencia renal. Visitar periódicamente al veterinario te ayudará a evitar estos padecimientos.

Uno de los cuidados extras, que no son tan comunes en otras razas, es el constante cepillado para mantener su pelo saludable. Debe utilizarse peines especiales para mantenerlo fino, largo y lacio. Es posible que padezcan problemas de piel o nudos, por ello algunos dueños realizan baños muy frecuentes cuando lo normal es darlos cada mes y medio.

También debes tomar en cuenta el aseo diario, que incluye limpieza de ojos, hocico y lagrimal. Esto ayudará a evitar la formación de manchas café alrededor de estas áreas. No requieren de mucho ejercicio físico, con dos paseos diarios sería suficiente, sin embargo, sí es importante no saltarse este paso para no perder el hábito social y que pueda disfrutar del entorno.

Es aconsejable alimentarlos con pienso de muy buena calidad, ya que es importante evitar que pida alimentos humanos, y de ser así, debes ignorar sus peticiones, ya que esto podría comenzar una alergia.

Es un can muy inteligente, que no tiene dificultades para aprender trucos ni ser disciplinado. Es importante socializar desde pequeño, ya que de lo contrario podría mostrar actitudes hostiles ante las personas incluso al tocar el timbre. Suele aceptar sin problema la compañía de otros perros y mascotas, y tiene predilección por aquellos de su misma raza.

Su relación con los niños puede ser algo compleja debido a su largo pelaje y a su carácter un tanto especial que no siempre encajan muy bien con los más pequeños. Son animales que les gusta ser tratados con respeto y cariño, nunca con golpes y tirones de pelo. No es un perro muy adecuado para niños ya que podrían hacerlo enojar con mucha facilidad. Además, por su tamaño es común que pueda romperse huesos con facilidad, por ejemplo, jugando con niños bruscos.